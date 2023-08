【NEW限定品】 MM6 エムエム６　メゾンマルジェラ スカート ひざ丈スカート

MM6 エムエムシックス

メゾンマルジェラ

MM6 エムエム6 メゾンマルジェラ スカート



巻き方、巻く位置によってスカート丈を自由を変えられるので 色んな着こなしが楽しめます。

一度だけ着用

生地特有の毛羽立ちがあります。

used品にご理解を頂ける方、宜しくお願い致します。

カラー···ベージュ、グリーン

柄・デザイン···レオパード 柄

シルエット···台形

素材···ウール

季節感···冬

メゾンマルタンマルジェラ

JUNYA WATANABE

ジュンヤワタナベ

コムデギャルソン

sacai サカイ

ヒョウ柄 ふわふわ

もふもふ モフモフ

ホリデーシーズン

クリスマス ギフト

プレゼント

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MM6 エムエムシックスメゾンマルジェラ レオパード柄巻きスカート巻き方、巻く位置によってスカート丈を自由を変えられるので 色んな着こなしが楽しめます。一度だけ着用生地特有の毛羽立ちがあります。used品にご理解を頂ける方、宜しくお願い致します。カラー···ベージュ、グリーン柄・デザイン···レオパード 柄シルエット···台形素材···ウール季節感···冬メゾンマルタンマルジェラ JUNYA WATANABEジュンヤワタナベコムデギャルソンsacai サカイヒョウ柄 ふわふわもふもふ モフモフホリデーシーズンクリスマス ギフトプレゼント

