【限定セール！】 that things matter 黒 ワンピース ロングワンピース

things that matterのワンピース&ボレロのセットになります。(BOLERO&CAMISOLE MAXI DRESS)

新品未使用。

定価:28,600円

受注生産の商品となるため、公式で購入するよりも早く届きます。

新作になるため、お値下げ不可とさせて頂きます。

●サイズ

【ボレロ】着丈:17.7 肩幅:52 袖下丈:25.3

【ドレス】着丈:132 バスト:77~97

●商品説明

縦のラインがすっきりと美しいマキシ丈のキャミドレスと、同素材のボリューム袖のボレロがセットになった1枚。

キャミドレスの後ろ身頃にはブランドロゴをプリントしたサテンゴムを使用し、着用の安定感とシンプルなドレスにアクセントを与えている。

素材には、トルコ製のオーガニックコットンにシリコン加工を施した、なめらかさとハリ感を合わせ持ったタイプライターを使用。

toga

studious

fumie tanaka

leinwande

soduk

perverze

beams

midwest

sacai

iena

akira naka

fumika uchida

akane utsunomiya

ameri

todayful

clane

akiko aoki

mame kurogouchi

kotoha yokozawa

adam et rope

ganni

city shop

chika kisada

thingsthatmatter

シングスザットマター

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マメ/マメクロゴウチ 商品の状態 新品、未使用

things that matterのワンピース&ボレロのセットになります。(BOLERO&CAMISOLE MAXI DRESS)新品未使用。定価:28,600円受注生産の商品となるため、公式で購入するよりも早く届きます。新作になるため、お値下げ不可とさせて頂きます。●サイズ【ボレロ】着丈:17.7 肩幅:52 袖下丈:25.3【ドレス】着丈:132 バスト:77~97●商品説明縦のラインがすっきりと美しいマキシ丈のキャミドレスと、同素材のボリューム袖のボレロがセットになった1枚。キャミドレスの後ろ身頃にはブランドロゴをプリントしたサテンゴムを使用し、着用の安定感とシンプルなドレスにアクセントを与えている。素材には、トルコ製のオーガニックコットンにシリコン加工を施した、なめらかさとハリ感を合わせ持ったタイプライターを使用。togastudiousfumie tanakaleinwandesodukperverzebeamsmidwestsacaiienaakira nakafumika uchidaakane utsunomiyaameritodayfulclaneakiko aokimame kurogouchikotoha yokozawaadam et ropegannicity shopchika kisadathingsthatmatterシングスザットマターカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏

