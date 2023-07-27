お知らせ ログイン 会員登録 出品
直送商品 プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI家庭用ビジネス両用 プロジェクター

商品の説明

【最新5G WIFI&Bluetooth5.0】プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI 家庭用・ビジネス両用 ホームプロジェクター フルHD 1080P 台形補正 ズーム機能 低遅延 高輝度 ワイヤレス接続 家庭用プロジェクター ホームシアター 300"大画面 コンパクト モバイル 高速5G&2.4G Hi-Fiスピーカー内蔵 リアル ネイティブ解像度 iPhone/iOS/Androidスマホ/タブレット/PC/DVD/TV Stick/PS4/PS5/Switch/X box接続可 ビジネス/プレゼント /父の日/母の日/誕生日ギフト/クリスマスプレゼント HDMI/AVケーブル/リモコン/収納バック付き
【美品】Nreal Air+Nreal Adapterセット

Photontree X Gaming Display プライベートシアター
4K対応フルHD &450ANSI＆300”大画面】FUDONI ホームプロジェクター は4K対応フルHD1080Pのネイティブ解像度で、潰れやすい細かい映像までくっきりと描写し、動きのあるシーンでもメリハリとしてくれ、暗いシーンでも奥行きが感じられます。300”大画面で迫力のあるダイナミックな映像を演出し、テレビで味わえない迫力と没入感を得られます。FUDONI小型プロジェクターはホームシアターにもビジネスにも使え、ドキュメントでも綺麗に投写できます。450ANSIルーメンの輝度が高く設定されて、照明を落とす必要なく使えます。ハッキリと鮮明に映された映像で、日中でもぼやけずに観られ、小型会議室(5-6人)でメモを取ったり手元の資料を読んだりと使用できる高機能 プロジェクター。【プレゼントとして三脚スタンド】：ご注文を頂きましたら360度回転できる三脚スタンドをもらえる。説明書記載された連絡先でご連絡ください。
NrealAirのほぼ新品
【5GWi-Fi高速接続&Bluetooth5.0搭載】このホームプロジェクターは高級感にあふれて、インテリアに馴染みの見た目を持っています。デュアルWiFiモジュールを内蔵しており、2.4GHz WiFi対応の上に、高速5G WiFiをサポートします。Wi-Fi経由で、iOS/Android/Windowsのデバイスに素早く接続でき、スマホやタブレットの画面をミラーリングできます。

ポップインアラジン2セット(プロジェクターのみ新品未使用)

商品の情報

商品の状態新品、未使用

Akaso focus mini video projector プロジェクター

【ホームプロジェクター 】WITSEER家庭用 小型 コンパクト LT01M

DLPプロジェクター　プラスビジョン

新品未使用　未開封　popIn Aladdin ポップインアラジン　初代

XGIMI MOGO 美品

TOP・STAR プロジェクタースクリーン 60インチ 4:3 自立式 小型

LG HF60LS プロジェクター
【最新5G WIFI&Bluetooth5.0】プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI 家庭用・ビジネス両用 ホームプロジェクター フルHD 1080P 台形補正 ズーム機能 低遅延 高輝度 ワイヤレス接続 家庭用プロジェクター ホームシアター 300"大画面 コンパクト モバイル 高速5G&2.4G Hi-Fiスピーカー内蔵 リアル ネイティブ解像度 iPhone/iOS/Androidスマホ/タブレット/PC/DVD/TV Stick/PS4/PS5/Switch/X box接続可 ビジネス/プレゼント /父の日/母の日/誕生日ギフト/クリスマスプレゼント HDMI/AVケーブル/リモコン/収納バック付き4K対応フルHD &450ANSI＆300”大画面】FUDONI ホームプロジェクター は4K対応フルHD1080Pのネイティブ解像度で、潰れやすい細かい映像までくっきりと描写し、動きのあるシーンでもメリハリとしてくれ、暗いシーンでも奥行きが感じられます。300”大画面で迫力のあるダイナミックな映像を演出し、テレビで味わえない迫力と没入感を得られます。FUDONI小型プロジェクターはホームシアターにもビジネスにも使え、ドキュメントでも綺麗に投写できます。450ANSIルーメンの輝度が高く設定されて、照明を落とす必要なく使えます。ハッキリと鮮明に映された映像で、日中でもぼやけずに観られ、小型会議室(5-6人)でメモを取ったり手元の資料を読んだりと使用できる高機能 プロジェクター。【プレゼントとして三脚スタンド】：ご注文を頂きましたら360度回転できる三脚スタンドをもらえる。説明書記載された連絡先でご連絡ください。【5GWi-Fi高速接続&Bluetooth5.0搭載】このホームプロジェクターは高級感にあふれて、インテリアに馴染みの見た目を持っています。デュアルWiFiモジュールを内蔵しており、2.4GHz WiFi対応の上に、高速5G WiFiをサポートします。Wi-Fi経由で、iOS/Android/Windowsのデバイスに素早く接続でき、スマホやタブレットの画面をミラーリングできます。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

直送商品 プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI家庭用ビジネス両用 プロジェクター

49分钟前

直送商品 プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI家庭用ビジネス両用 プロジェクター

¥15,899 ¥11,924

(税込) 送料込み
1
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

0e61f0a4

 1886

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

0e61f0a4
直送商品 プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI家庭用ビジネス両用 プロジェクター 直送商品 プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI家庭用ビジネス両用 プロジェクター

【最新家庭用・450ANSIルーメン・収納バック付き】プロジェクター 小型 FUDONI 家庭用 ホームプロジェクター 12000LM Wi-Fi Bluetooth5.0 フルHD 1080P 4K対応 高輝度 ワイヤレス接続 ホームシアター 300

【最新家庭用・450ANSIルーメン・収納バック付き】プロジェクター 小型 FUDONI 家庭用 ホームプロジェクター 12000LM Wi-Fi Bluetooth5.0 フルHD 1080P 4K対応 高輝度 ワイヤレス接続 ホームシアター 300


Amazon.co.jp: GROVIEW プロジェクター 家庭用・ビジネス用 4K

Amazon.co.jp: GROVIEW プロジェクター 家庭用・ビジネス用 4K


Amazon.co.jp: 【最新家庭用・450ANSIルーメン・収納バック付き

Amazon.co.jp: 【最新家庭用・450ANSIルーメン・収納バック付き


【最新家庭用・450ANSIルーメン・収納バック付き】プロジェクター 小型 FUDONI 家庭用 ホームプロジェクター 12000LM Wi-Fi Bluetooth5.0 フルHD 1080P 4K対応 高輝度 ワイヤレス接続 ホームシアター 300

【最新家庭用・450ANSIルーメン・収納バック付き】プロジェクター 小型 FUDONI 家庭用 ホームプロジェクター 12000LM Wi-Fi Bluetooth5.0 フルHD 1080P 4K対応 高輝度 ワイヤレス接続 ホームシアター 300


プロジェクター 小型 【2023年新 blutooth 5.1搭載】 家庭用 WiFi接続 ホームプロジェクター 4500LM 1080PフルHD対応 スピーカー内蔵 ホームシアー 天井投影 静音 軽量 480g 吊り下げ スマホ/タブレット/パソコン/TV

プロジェクター 小型 【2023年新 blutooth 5.1搭載】 家庭用 WiFi接続 ホームプロジェクター 4500LM 1080PフルHD対応 スピーカー内蔵 ホームシアー 天井投影 静音 軽量 480g 吊り下げ スマホ/タブレット/パソコン/TV


楽天市場】【最大2000円OFF+P10】プロジェクター 家庭用【1000 ANSI

楽天市場】【最大2000円OFF+P10】プロジェクター 家庭用【1000 ANSI


楽天市場】【最大2000円OFF+P10】プロジェクター 家庭用【1000 ANSI

楽天市場】【最大2000円OFF+P10】プロジェクター 家庭用【1000 ANSI

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 直送商品 プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI家庭用ビジネス両用 プロジェクター
© www.inba.net, Inc.