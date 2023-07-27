直送商品 プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI家庭用ビジネス両用 プロジェクター

【最新5G WIFI&Bluetooth5.0】プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI 家庭用・ビジネス両用 ホームプロジェクター フルHD 1080P 台形補正 ズーム機能 低遅延 高輝度 ワイヤレス接続 家庭用プロジェクター ホームシアター 300"大画面 コンパクト モバイル 高速5G&2.4G Hi-Fiスピーカー内蔵 リアル ネイティブ解像度 iPhone/iOS/Androidスマホ/タブレット/PC/DVD/TV Stick/PS4/PS5/Switch/X box接続可 ビジネス/プレゼント /父の日/母の日/誕生日ギフト/クリスマスプレゼント HDMI/AVケーブル/リモコン/収納バック付き

【美品】Nreal Air+Nreal Adapterセット



Photontree X Gaming Display プライベートシアター

4K対応フルHD &450ANSI＆300”大画面】FUDONI ホームプロジェクター は4K対応フルHD1080Pのネイティブ解像度で、潰れやすい細かい映像までくっきりと描写し、動きのあるシーンでもメリハリとしてくれ、暗いシーンでも奥行きが感じられます。300”大画面で迫力のあるダイナミックな映像を演出し、テレビで味わえない迫力と没入感を得られます。FUDONI小型プロジェクターはホームシアターにもビジネスにも使え、ドキュメントでも綺麗に投写できます。450ANSIルーメンの輝度が高く設定されて、照明を落とす必要なく使えます。ハッキリと鮮明に映された映像で、日中でもぼやけずに観られ、小型会議室(5-6人)でメモを取ったり手元の資料を読んだりと使用できる高機能 プロジェクター。【プレゼントとして三脚スタンド】：ご注文を頂きましたら360度回転できる三脚スタンドをもらえる。説明書記載された連絡先でご連絡ください。

NrealAirのほぼ新品

【5GWi-Fi高速接続&Bluetooth5.0搭載】このホームプロジェクターは高級感にあふれて、インテリアに馴染みの見た目を持っています。デュアルWiFiモジュールを内蔵しており、2.4GHz WiFi対応の上に、高速5G WiFiをサポートします。Wi-Fi経由で、iOS/Android/Windowsのデバイスに素早く接続でき、スマホやタブレットの画面をミラーリングできます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【最新5G WIFI&Bluetooth5.0】プロジェクター 小型 12000LM 4K対応450ANSI 家庭用・ビジネス両用 ホームプロジェクター フルHD 1080P 台形補正 ズーム機能 低遅延 高輝度 ワイヤレス接続 家庭用プロジェクター ホームシアター 300"大画面 コンパクト モバイル 高速5G&2.4G Hi-Fiスピーカー内蔵 リアル ネイティブ解像度 iPhone/iOS/Androidスマホ/タブレット/PC/DVD/TV Stick/PS4/PS5/Switch/X box接続可 ビジネス/プレゼント /父の日/母の日/誕生日ギフト/クリスマスプレゼント HDMI/AVケーブル/リモコン/収納バック付き4K対応フルHD &450ANSI＆300”大画面】FUDONI ホームプロジェクター は4K対応フルHD1080Pのネイティブ解像度で、潰れやすい細かい映像までくっきりと描写し、動きのあるシーンでもメリハリとしてくれ、暗いシーンでも奥行きが感じられます。300”大画面で迫力のあるダイナミックな映像を演出し、テレビで味わえない迫力と没入感を得られます。FUDONI小型プロジェクターはホームシアターにもビジネスにも使え、ドキュメントでも綺麗に投写できます。450ANSIルーメンの輝度が高く設定されて、照明を落とす必要なく使えます。ハッキリと鮮明に映された映像で、日中でもぼやけずに観られ、小型会議室(5-6人)でメモを取ったり手元の資料を読んだりと使用できる高機能 プロジェクター。【プレゼントとして三脚スタンド】：ご注文を頂きましたら360度回転できる三脚スタンドをもらえる。説明書記載された連絡先でご連絡ください。【5GWi-Fi高速接続&Bluetooth5.0搭載】このホームプロジェクターは高級感にあふれて、インテリアに馴染みの見た目を持っています。デュアルWiFiモジュールを内蔵しており、2.4GHz WiFi対応の上に、高速5G WiFiをサポートします。Wi-Fi経由で、iOS/Android/Windowsのデバイスに素早く接続でき、スマホやタブレットの画面をミラーリングできます。

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ポップインアラジン2セット(プロジェクターのみ新品未使用)Akaso focus mini video projector プロジェクター【ホームプロジェクター 】WITSEER家庭用 小型 コンパクト LT01MDLPプロジェクター プラスビジョン新品未使用 未開封 popIn Aladdin ポップインアラジン 初代XGIMI MOGO 美品TOP・STAR プロジェクタースクリーン 60インチ 4:3 自立式 小型LG HF60LS プロジェクター