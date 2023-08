【超目玉】 Bush'nBlade プーッコ　2016年初期購入　廃盤 その他

Bush'nBladeのプーッコになります。

2016年2月か3月位に国内正規販売店より購入いたしました。(現行の素材とは違うと記憶しておりますが記憶違いもあるかもしれないのでご了承ください)

簡単な調理やフェザー作り位に7.8回程度使用したと思います。

当方素人ですので専門的なご質問はご遠慮ください。画像にてご自身でご確認の上ご検討よろしくお願いします。

現在は廃盤になってると思います。

お好きな方には憧れのナイフではないでしょうか?

お探しの方は是非!

・中古品の特性上、細かい傷や汚れなどがあると思います。

Bush'nBlade プーッコ 2016年初期購入 廃盤

神経質な方の入札は御遠慮下さい。

・購入後のキャンセルは受け付けておりません。上記の件をご了承の上、購入手続きをお願いいたします。

・その他、ご不明な点は質問にてお問い合わせください。

・他にも多数出品してます。よろしければご閲覧ください。

・普通の個人が出品してます。ご質問等の多少のタイムラグはご了承ください。

Bush'nBladeのプーッコになります。2016年2月か3月位に国内正規販売店より購入いたしました。(現行の素材とは違うと記憶しておりますが記憶違いもあるかもしれないのでご了承ください)簡単な調理やフェザー作り位に7.8回程度使用したと思います。当方素人ですので専門的なご質問はご遠慮ください。画像にてご自身でご確認の上ご検討よろしくお願いします。現在は廃盤になってると思います。お好きな方には憧れのナイフではないでしょうか?お探しの方は是非!・中古品の特性上、細かい傷や汚れなどがあると思います。神経質な方の入札は御遠慮下さい。・購入後のキャンセルは受け付けておりません。上記の件をご了承の上、購入手続きをお願いいたします。・その他、ご不明な点は質問にてお問い合わせください。・他にも多数出品してます。よろしければご閲覧ください。・普通の個人が出品してます。ご質問等の多少のタイムラグはご了承ください。#ブッシュクラフト#野営#大泉聖史#38explorer#TARPtoTARP#solol#somabito#イエティ#テンマクデザイン#プリムス#thearth#花井祐介#神山隆二#ジェリー鵜飼#ジェリーマルケス #supreme#ノースフェイス#ウィンダンシー#カウズ#ダブルタップス#シュプリーム#ワングラム#アウトドア#キャンプ#ソロキャンプ#スノーピーク#パタゴニア #ナナミカ#ロンハーマン#オールドマウンテン#藤原ヒロシ#ステューシー#アディダス#supreme#アトモス#アンダーカバー#fragment#フラグメント#ハイカーズデポ#ローローマウンテンワークス#ハイパーライトマウンテンギア #アトリエブルーボトル#山と道#ウルトラヘビー#マウンテンリサーチ#アナルコカップ#タコマフジ#ネイタルデザイン#ヒルバーグ#イナウト#アシモクラフト#ballistics#グラインドロッジ#GOALZERO#primus#soto#inavance#naturalmountainmonkeys#サンゾクマウンテン#オールドマウンテン#lockfield#deviseworks#GOOUT#NANGA

