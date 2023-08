【残りわずか】 AF-S F06★ニコン NIKKOR /4993 F2.8 17-55mm レンズ(ズーム)

F06★美品★ニコン Nikon DX AF-S NIKKOR 17-55mm F2.8G IF-ED /4993-23

◆商品詳細

■外観

使用に伴う小傷等はございますが、

大きなダメージ無く綺麗なコンディションです!

■光学

レンズ内、チリホコリ等の混入程度で、非常にクリアな光学です!

カビ・クモリ等は見られません!

■動作

動作確認済です!

絞り、AF、ズーム等特に問題は感じられません!

■お届けする物

・レンズ本体

・レンズキャップ 前

・レンズキャップ 後

・レンズフード

マウント...ニコンFマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ不可

焦点距離(ワイド側)...12mm~18mm未満

焦点距離(テレ側)...50mm~70mm未満

開放F値...2.5~3.0未満

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

