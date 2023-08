★【商品名】

★【商品説明】

77circa ナナナナサーカのコットンサマーニットワンピースです。

袖、裾ともにフレアとなっており、特徴的なデザインです。

定価は29000円(税抜)です。

★【サイズ】(※平置き、素人採寸です。ニットですので伸縮します。)

サイズ : フリーサイズ

総丈 : 130 cm

身幅 : 32 cm

★【仕様】

製造 : 日本製 MADE IN JAPAN

カラー : グリーン

柄・デザイン : 無地、フレア

袖丈 : 七分袖

素材 : 綿 コットン 100%

品番 : cc19s-37

★【状態】

新品・未使用 タグ付きです。

管理番号 : MLN0086

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ナナナナサーカ 商品の状態 新品、未使用

