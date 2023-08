※現在 販売中の

MANA・厚底ベージュスニーカー

#zealスニーカーコレクション

ミュウミュウスニーカー



新品 マルニmarni スニーカー サイズ35

イタリア正規代理店より個人輸入した正規品です。

新品タグ付き 25センチ ナイキ エアマックス90 ブラック ホワイト

海外からの輸送品の為箱に傷や汚れがある場合がございます。ご了承の上でご購入よろしくお願い致します。プレゼントなどでお考えの際は改めて検品致しますのでコメントにてご相談ください!

ニューバランス CM996 SA2 ベージュ



new balance スニーカー 24cm 新品

【ブランド紹介】

new balance420スニーカーsize25cmニューバランス

☆Atlantic STARS☆

ナイキ PS ダンク ロー ホワイト/ブラック パンダ 21cm 新品 DUNK

1980年代のランニングシューズを復刻したアトランティクスターズ。

Air Jordan1

雑誌LEON、SENSE、Safariなどにも多数掲載!

エディフィス別注モデル スタンスミス GZ3056 23cm

長友佑都選手、香川真司選手も惚れ込んでコレクションするなどセレブや人気のアスリート、インフルエンサーなどが着用し日本でもジワジワと人気が高まっている今注目のイタリア発のハイブランド。

convers ランスターハイク 24.0cm

イタリア人デザイナーの感性が光る独特のカラーリングと500種類を超えるカラーバリエーション。遊び心の効いたアイコニックな3連スターのパッチ。

新品★完売★New Balance 9060 Burgundy 24.5cm

100% Made in Italyにこだわり、フルハンドメイドのスニーカーです!

値下げ中!!!!目黒蓮 スニーカー PUMA Snow Man ボア



CATWORTH ballet & dance shoes

【商品紹介】

ニューバランス990v6 ブラック 23.5



ニューバランス WL996 FC2 24cm

★モデル名 : VEGA ベガ

希少サイズ New Balance M2002RCC 24.0㎝ ニューバランス

「 VEGA 」モデルの特徴は、履き口が深く、足がすっぽりと入るところ。また、アトランティックスターズといえばこの形が定番です♪

new balance 550 × Aime leon dore 550

インヒールは嬉しい4cm!!

テヤナ テイラー ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ハイ ズームコンフォート

履くだけで自然と足長、高身長効果も。

ロジェヴィヴィエ ヴィヴラン ストラスバックル スニーカー

アウトソールは安心と信頼のイタリア有名メーカーGOMMUS社のGOMMUSソールを使用しています。

ナイキ エアジョーダン1 ミッド ライトスモークグレー W



限定A スニーカーM57/40VPD ベージュ 26.5㌢

☆カラー : デニム

ナイキ エア マックス テラスケープ プラス 24.5cm

★素材 :キャンバス生地、ラバーソール

adidas superstar EG4959 スーパースター 24㎝ 新品

☆付属品 :専用BOX

HONOUR OVATION ホワイトスターシューズ

★原産国 :イタリア

フェラガモ スニーカー 黒 ベルベット



ニューバランス 9060 MAC 23.5cm

☆サイズについて

新品 23.5cm Nike WMNS Dunk Low Next Nature

※他のサイズもご用意出来る場合がございます。

★希少レア!コンバース オールスター ハートパッチ デニム デッド 232★

お気軽にお問い合わせください。

【SLY】MULTI PIECE TECH スニーカー L



adidas アディダス Superstar Laceless FV3018

参考サイズ目安

レア NIKE WMNS AIR FORCE ナイキ エア フォース シャドウ

36(約23.0cm)

new balance U9060ECA

37(約23.5cm)

新品☆ナイキエアマックス フュリオサ グレー23.5cm23cm22.5cm

38(約24.0cm)

NIKE エアマックス95 AIR MAX95 ホワイト スニーカー



【新品未使用】MARNI ローカットスニーカー ブルー マルニ

※ 好みにもよりますがやや細身なので普段履いているスニーカーサイズよりワンサイズ大きめでもいいかもしれません。

ungrid/アングリッド☆converse/コンバース☆ALLSTAR US



Nike Dunk Low Ivory Hyper Royal

※一足ずつハンドメイドで生産しているため、色の風合いなど写真とは若干異なる場合がございますので予めご了承ください。

NIKE エアマックス90



JIMMY CHOO ジミーチュウ MAIAMI ハイカットスニーカー 未使用品

定価 約30000円

【新品】ニューバランス M2002RST 23cm



ナイキ エアウィンフロー9 スニーカー 靴 24,5cm 新品 (1605)

プレゼントでも絶対喜んでらもらえますよ(^^)

ナイキエアフォース1 ハイカット 07プレミアム

お買い得なこの機会に是非!!

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド アトランティックスターズ 商品の状態 新品、未使用

※現在 販売中の#zealスニーカーコレクションイタリア正規代理店より個人輸入した正規品です。海外からの輸送品の為箱に傷や汚れがある場合がございます。ご了承の上でご購入よろしくお願い致します。プレゼントなどでお考えの際は改めて検品致しますのでコメントにてご相談ください!【ブランド紹介】☆Atlantic STARS☆1980年代のランニングシューズを復刻したアトランティクスターズ。雑誌LEON、SENSE、Safariなどにも多数掲載!長友佑都選手、香川真司選手も惚れ込んでコレクションするなどセレブや人気のアスリート、インフルエンサーなどが着用し日本でもジワジワと人気が高まっている今注目のイタリア発のハイブランド。イタリア人デザイナーの感性が光る独特のカラーリングと500種類を超えるカラーバリエーション。遊び心の効いたアイコニックな3連スターのパッチ。100% Made in Italyにこだわり、フルハンドメイドのスニーカーです!【商品紹介】★モデル名 : VEGA ベガ「 VEGA 」モデルの特徴は、履き口が深く、足がすっぽりと入るところ。また、アトランティックスターズといえばこの形が定番です♪インヒールは嬉しい4cm!! 履くだけで自然と足長、高身長効果も。アウトソールは安心と信頼のイタリア有名メーカーGOMMUS社のGOMMUSソールを使用しています。☆カラー : デニム★素材 :キャンバス生地、ラバーソール☆付属品 :専用BOX★原産国 :イタリア☆サイズについて※他のサイズもご用意出来る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。参考サイズ目安36(約23.0cm)37(約23.5cm)38(約24.0cm)※ 好みにもよりますがやや細身なので普段履いているスニーカーサイズよりワンサイズ大きめでもいいかもしれません。※一足ずつハンドメイドで生産しているため、色の風合いなど写真とは若干異なる場合がございますので予めご了承ください。定価 約30000円プレゼントでも絶対喜んでらもらえますよ(^^)お買い得なこの機会に是非!!

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド アトランティックスターズ 商品の状態 新品、未使用

24.5cm 良品 REEBOK INSTA PUMP FURY OG 黒 白BALENCIAGA バレンシアガ TRIPLE S ダットスニーカーdaichi miura 三浦大地 スニーカー JILLSTUART【Alexander McQueen 】アレキサンダーマックイーン スニーカーニューバランス newbalance W990BK6 v6 23.0㎝ 【新品】未使用 ロジェヴィヴィエ ビジュー サテン スニーカー ネイビーadidas Stella MaCartney スニーカーVANS ERA SNEAKER 24cm【超美品】Y-3 SHIKU RUN 25.0cm