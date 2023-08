ご覧いただきありがとうございます(^o^)

BURBERRYSのチェックワンピースになります♪

型崩れ汚れ傷もなく状態のいいお品物です!

希少なデザインでシルエットも美しくとてもお洒落です♪

サイズ表記は160Aですが大人サイズのMサイズぐらいになります♪

ベージュ

身幅 40

着丈 100

肩幅 35

よろしくお願いいたします♪

他にもバーバリー ブルーレーベル

ブラックレーベル ロンドン

ノバチェック チェック

ポールスミス ヴィヴィアン・ウエストウッド

セオリー セオリーリュクス

シャツワンピース デニムジャケット

セーター MHLマーガレットハウエル

BShop ゴアテックス マウンテンパーカー

ライナー ステンカラーコート ダウンコート

アニエスベー グッチ gg柄 ハンドバッグ

コーチ キルティング 2way ショルダーバッグ

オールドコーチ レザーバッグ

なども出品しています

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます(^o^)BURBERRYSのチェックワンピースになります♪型崩れ汚れ傷もなく状態のいいお品物です!希少なデザインでシルエットも美しくとてもお洒落です♪サイズ表記は160Aですが大人サイズのMサイズぐらいになります♪ベージュ身幅 40着丈 100肩幅 35よろしくお願いいたします♪

