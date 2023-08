*・゜゜・*:.。..。.:・*:.。. .。.:*・゜゜・*

YACCO MARICARD

ヤッコマリカルド

Aラインの長袖ブラウスです。

裾の部分のみ幅広のタックになっています。

これからの季節の羽織りものとしても重宝します!

ホワイトに近いですが、若干イエロー味があるお色です。

目立ったダメージはありません。

着丈約58cm

肩幅約44cm

袖丈約52cm

脇下身幅約54cm

【 カラー】

クリーム

【 素材 】

綿100%

■梱包に圧縮袋を使用する場合がございます。たたみじわは予めご了承くださいませ。

■素人検品のため、見落としがある場合もございます。感じ方には個人差がございますので、細部まで気にされる方、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。

■USED品、自宅保管をご理解いただける方のご購入をお願いいたします。

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

