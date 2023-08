特売 28cm STANDARD CALIFORNIA × VANS スリッポン 新品 スニーカー

商品名:STANDARD CALIFORNIA × VANS / スタンダードカリフォルニア × バンズ 20th Anniversary SLIP ON チェッカースリッポン

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

商品名:STANDARD CALIFORNIA × VANS / スタンダードカリフォルニア × バンズ 20th Anniversary SLIP ON チェッカースリッポンサイズ:28cm/新品未使用、箱、タグ付き木村拓哉(キムタク)着用数ヶ月前に正規取扱店で購入しました。購入後に商品を確認したのみの新品未使用品です。(試着もしていません。)個人保管になりますので細かいことを気にされる方は購入をお控えください。すり替え防止の為、購入後のキャンセル、返品はお受けできません。値下げ不可です。

