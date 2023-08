BALTIC バルチック

2023年5月9日に購入し、

10回程使用した美品となります。

保証も2025年5月迄残っています。

ライスブレスも合いますが、HMS002シルバーには、

フラットリンクブレスレットが最適かと思います。

最後の画像は、私自身ではありませんが、

装着イメージとなります。

ファーランマリもバルチックもコストパフォーマンスは最高だと思います。

付属品は全て完備しております。

ご検討のほど宜しくお願い致します。

40年代の時計からインスパイアされ、リラックスしたヴィンテージの雰囲気を醸し出している完璧なドレスウォッチ。側面の線型ブラッシング、ラグの円型ブラッシング、ケースのミラーポリッシングを採用するなど、独特な仕上げでモダンな感触を提供します。また、どのケースタイプにもアクリルガラスを使用している為、エレガントでスリムな外見と、12mmの厚みでバランスの良いフォルムとなっている。

ケースサイズ38mm

ラグ幅20mm

316Lステンレススチール

イタリアンカーフレザー

アクリルガラス

5ATM

MIYOTA 821A、42hパワーリザーブ(オートマチック/自動巻き)

BALTIC純正BOX、保証書

メーカー保証2年

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BALTIC バルチックHMS エイチエムエス 002シルバー文字盤 セクターダイヤル2023年5月9日に購入し、10回程使用した美品となります。保証も2025年5月迄残っています。ライスブレスも合いますが、HMS002シルバーには、フラットリンクブレスレットが最適かと思います。最後の画像は、私自身ではありませんが、装着イメージとなります。ファーランマリもバルチックもコストパフォーマンスは最高だと思います。付属品は全て完備しております。ご検討のほど宜しくお願い致します。40年代の時計からインスパイアされ、リラックスしたヴィンテージの雰囲気を醸し出している完璧なドレスウォッチ。側面の線型ブラッシング、ラグの円型ブラッシング、ケースのミラーポリッシングを採用するなど、独特な仕上げでモダンな感触を提供します。また、どのケースタイプにもアクリルガラスを使用している為、エレガントでスリムな外見と、12mmの厚みでバランスの良いフォルムとなっている。ケースサイズ38mmラグ幅20mm316Lステンレススチールイタリアンカーフレザーアクリルガラス5ATMMIYOTA 821A、42hパワーリザーブ(オートマチック/自動巻き)BALTIC純正BOX、保証書メーカー保証2年ファーラン マリfurlan marriクロノ ブンキョウ トウキョウベルト ストラップリゾルト 710 712フィナモレジャンネット ビームス fバルバgtapt01 pt05 インコテックスヤコブコーエンクルチアーニザノーネザネラートドルモアタリアトーレエンメティemmetiチルコロmoorerムーレーボリオリダニエル&ボブペッレモルビダ シンパシーオブソウルトラマロッサフェリージディランデランdelanオールデンパラブーツチーニーエドワードグリーンクロケットジョーンズフェランテグッチジャランスリワヤサントーニ etiam好きな方へ

