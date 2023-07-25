スペシャルオファ × 【希少・未使用】UNDERCOVER クリーミーマミ 白　サイズ4 Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

undercoverより2019SSの目玉であった
WINDANDSEA Reflect Camouflage Tee Snow
魔法の天使 クリーミーマミがデカデカとプリントされたTeeです。
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発売後、即完売となった逸品です。
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状態：
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こちらは未使用のままタグ付きで保管しておりました。
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自宅保管のため、畳じわ等はご理解ください。
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「THE BLOODY GEEKERS（血まみれのオタク）」というチームのデザインでございます。
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1983～1984年に放送されていたアニメ「魔法の天使クリィミーマミ」が大胆にプリントされたデザインはインパクト抜群です！
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探されている方、今後なかなか出てこないかと思いますので、よろしくご検討ください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|アンダーカバー
|商品の状態
|新品、未使用
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undercoverより2019SSの目玉であった魔法の天使 クリーミーマミがデカデカとプリントされたTeeです。発売後、即完売となった逸品です。状態：こちらは未使用のままタグ付きで保管しておりました。自宅保管のため、畳じわ等はご理解ください。サイズ：4 XＬ相当平置き採寸肩幅 約49㎝身幅 約55㎝着丈 約69㎝「THE BLOODY GEEKERS（血まみれのオタク）」というチームのデザインでございます。1983～1984年に放送されていたアニメ「魔法の天使クリィミーマミ」が大胆にプリントされたデザインはインパクト抜群です！探されている方、今後なかなか出てこないかと思いますので、よろしくご検討ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖アンダーカバー 魔法の天使 クリィミーマミlad musician ラッドミュージシャンcomme des garcons コムデギャルソンpaul smith ポールスミスfreak's store フリークスストアstudious ステュディオスmonkey time モンキータイムUnited arrows ユナイテッドアローズurban research アーバンリサーチnano universe ナノユニバースSoloist ソロイストnumber nine ナンバーナインattachment アタッチメントdiet butcher slim skin ダイエットブッチャースリムスキンMR OLIEVE ミスターオリーブRick Owens リックオウエンス Julius ユリウスundercover アンダーカバーnonnative ノンネイティブShareef シャリーフstudious ステュディオスkolor カラーsacai サカイジャーナルスタンダード journal standardスティーブンアラン steaven alanコモリ comoliヤエカ yaecaイール EELディガウェル digawelオーラリー auraleeヴァイナルアーカイブ vainl archiveウル uruヨーク yokeアンユーズド unused
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
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|商品の状態
|新品、未使用