少々シミがあります。

BURBERRY BLACK LABEL トレンチコート M ダークレッド

写真にてご確認ください。

●サイズ:タグ表記なし

肩幅 43cm

身幅 47cm

着丈 105cm

袖丈51cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

本体

綿 100%

●状態:

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

※自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でご購入をお願い致します。

※保管上または梱包でのシワはご容赦ください。

※商品のデザイン、状態には主観を伴う表現及び受け止め方に個人差ございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問ください。

※他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させて頂く事がありますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バーバリープローサム 商品の状態 やや傷や汚れあり

