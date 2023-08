アディダスオリジナルスのアディブレークセットアップになります

❇️大人気!販売終了!入所困難!激レアセットアップになります

サテン生地の様なツルツルしている生地になります

スリーストライプスと背面にAdibreakのラベル付きジャケット

胸元にトレフォイルロゴの定番デザイン

❇️袖とパンツはスナップボタンとなっており、スナップの開閉により様々なスタイルに変更可能╰(*´︶`*)╯

女性はもちろん男性でも着用して頂けます

普段使いでもスタイリッシュかつオシャレに着ていただけます♪

写真10枚目でわかる様に右肩の前後とパンツの右足前部分に傷があります

右肩の傷は購入当初からありました

商品の感じ方には個人差があると思いますが傷以外は綺麗な商品だと思います

⚠️トラブル防止の為商品に納得して頂き古着にご理解ある方のみご購入お願いしますm(_ _)m

見落としなどがあった場合はお許しください

自宅保管になる為、細かい事が気になる方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい

他の出品物とのセット売りの場合お値引きさせて頂きますヽ(*^ω^*)ノ

❇️adidas商品色々出品しています♪

気になる方は何でもコメントくださいm(_ _)m

写真の追加も致します★

即購入もokです★

他にもファーム リタオラ ファレル 花柄

芸能人着用モデルなど 出品しています

アディダスオリジナルス

トレフォイル デカロゴ

ビック ナイキ ノースフェイス チャンピオン

古着 ビンテージ スポーツミックス

フラワー 花

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 やや傷や汚れあり

