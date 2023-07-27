国内外の人気集結！ 新品未使用　セイコー　セレクション　モデリスタ　ソーラー　ＳＢＰＹ１７１ 腕時計(アナログ)

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新品未使用 SEIKO 箱保証書説明書完備
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2023.6〜メーカー保証有
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ソーラー Ｖ１７５（過充電防止機能）（フル充電時約６ヶ月間駆動） 平均月差±１５秒 クロノグラフ カレンダー（日付） ２４時間表示 ステンレスケース＆ブレス（プッシュ３ツ折れバックル） サファイアガラス風防（スーパークリアコーティング） タキメーターベゼル １０気圧防水 ルミブライト
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直径４５、５ミリ（リューズ含まず）
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24までの限定価格新品未使用 SEIKO 箱保証書説明書完備セイコー セレクション モデリスタ ソーラー クロノグラフ ＳＢＰＹ１７１定価49500値下げ不可2023.6〜メーカー保証有ソーラー Ｖ１７５（過充電防止機能）（フル充電時約６ヶ月間駆動） 平均月差±１５秒 クロノグラフ カレンダー（日付） ２４時間表示 ステンレスケース＆ブレス（プッシュ３ツ折れバックル） サファイアガラス風防（スーパークリアコーティング） タキメーターベゼル １０気圧防水 ルミブライト 直径４５、５ミリ（リューズ含まず）