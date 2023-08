たくさんの商品の中からご覧頂きありがとうございます☆

【 ブランド名】

KENZO HOMME (ケンゾウ オム)

【商品説明】

ヴィンテージ物になります。

セットアップのパジャマで、花柄の総柄です。

目立った汚れ等無く美品になります。

私服としても使って頂けます。

【サイズ】

Lサイズ

シャツ

着丈:78cm

身幅:57cm

肩幅:56cm

袖丈:53cm

パンツ

脇丈:98cm

股下:70cm

ウエスト33cm

*平置きでの実測寸法となります

ので若干の誤差がございます、

ご了承願います。

【カラー】

イエロー(黄色)

*色は写りの具合などで多少の

違いがあるかもしれません、

ご了承下さいm(__)m

【その他】

★保管上又は梱包した際のシワが付いている商品もございます、ご容赦下さいm(__)m

★出品時には1着1着汚れなどチェックして

おりますが、見落としがある可能性もございます、ご了承願います>_<

★本商品は中古品となりますので、ご理解いただけますようお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

