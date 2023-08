『Y's ヨウジヤマモト』

70's スマイル リンガーTシャツ ビンテージ スマイリー ハッピーフェイス



ジタンTシャツ(レーシングチーム)

襟とフロントが切り替えられたモードシャツ。

《USA製》シュプリーム supreme☆Tシャツ XL デカロゴ ホワイト 白



希少 THE NORTH FACE PURPLE LABEL × ナナミカ XL

ウール素材ですがどちらかというとポリエステルのような感じで、通年で使えます。

NBHD × CASETIFY × WDS C-TEE SS 白M



Yocchan 様専用

1997AWとヨウジの中でも90年代の代物はだいぶ珍しくなってきています。

Chinatown Market Large Croc T-Shirt



【激レア】安室奈美恵 オーバーサイズ ブートTシャツ XXL

身幅も広くゆったりとしたサイズ感です。

レア 東映公認 トラック野郎 Tシャツ XL 4枚セット



KIKS TYO キックスティーワイオー ほしのあきNIKEコラボTシャツセット

*****************

新品 APC edifice オーバー Tシャツ ブラック L a.p.c



SAPEur MASATOSHI HAMADA Tシャツ XLサイズ

〈サイズ〉

90'S MARILN MANSON Tシャツ ヴィンテージ サイズL バンドT

サイズ→ 表記なし

【希少・青山本店限定】タグ付新品 プレイ コム・デ・ギャルソン ビッグ迷彩ロゴT

肩幅:49.5cm

バレンシアガ アディダス Tシャツ ミディアム メンズ

身幅:61cm

CHICAGO BEARSフットボールシャツ【ネイビー・ホワイト】ツローバック

着丈:80cm

celineセリーヌ LOGOロゴTシャツ 新品黒

袖丈:55cm

undercover 2004 languid期



【クリスタル】様 MONCLER モンクレール◆GRENOBLE ロゴ Tシャツ

*平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。

【LOEWE】ロエベ グリッチ アナグラム Tシャツ L



【新作】BALENCIAGA 22SS ロゴTシャツ

*身長、体重等によるサイズ感の質問には答えしておりませんので実寸サイズで必ず確認お願いいたします。

【超希少デザイン】ヒステリックグラマー ヒスガール 奇抜 入手困難 Tシャツ



PROCLUB WO-TANG プリントTシャツ

*着画はお断りしております。

【新品】Supreme UNDERCOVER LUPIN TEE



レーシングtシャツ BLACK KNIGHT



Dior メンズTシャツ 美品☆

〈状態〉

未使用 RICK OWENS x CHAMPION TOMMY Tシャツ M

目立った傷や汚れなどなく、全体的に綺麗な状態です。

【稀少デザイン】 ヴィンテージ グレムリン2 シングルステッチ 90s 古着



FRAGMENT FORUM メンバー限定Tシャツ ネイビー L 藤原ヒロシ

*あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。

新品バックトゥーザフューチャー Tシャツ Back to the Future



90s USA製 Albert Einstein Tシャツ art アート



【超絶希少モデル美品】FR2 月桃 沖縄限定 希少 入手困難 即完売 Tシャツ

〈素材〉

トラヴィススコット×ジョーダンブランド tシャツ

ウール

Nas Street’s Disciple Promo Tee ナズ Tシャツ



【KENZO】ケンゾー BOKE FLOWER ロゴ Tシャツ 5TS445/L



サグライフ ゲームシャツ b-boy

〈カラー〉

FreshService フレッシュサービス SUPER MARKET

ブラック

【入手困難☆RALPH LAUREN】紺色 ハイビスカス 花柄Tシャツ サイズL



Supreme Cross Box Logo tee シュプリーム ボックスロゴ



値下げ☆★コムデギャルソンオムプリュス ロングTシャツ ワンピース

〈配送〉

古着 00s 野村訓市着用 ビッグリボウスキ 半袖 シャツ ムービー 映画 ②

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

【CHARLY FEST】レア 海外製 音楽t バンドtシャツ 黒 古着 L

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

AMIRI amiri アミリ Tシャツ L



HUMAN MADE - GDC GRAPHIC T-SHIRT #1

1463822

ローリングストーンズ 2005年 ツアー 半袖 Tシャツ



ハーレー ヴィンテージ Tシャツ NO.1 ナンバーワン キムタク HARLEY

*****************

マイケルジャクソン ツアーTシャツ ペプシ



トランクス様専用❗️モンクレール tシャツ ホワイト サイズS

2点以上まとめ買いの方は、

新品EMPORIO ARMANI 3R1T62 1JUVZ 0999TシャツXL

『最大10%OFF』させて頂きます( ´ ▽ ` )

【お値下げ】首位奪還祈願!217枚限定】大魔神日本新217SP達成記念Tシャツ



限定値下!状態最高!NIRVANA COME AS YOU ARE ビンテージT

一部対象外のものもあるので

Supreme Gonz Nametag S/S Top

詳しくはプロフィールをご確認ください。

mastermind japan 21AW アーチロゴ ビッグT



BAND-MAID ロゴTシャツ オレンジ

この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎

Grateful Dead 1994 Fall Tour t shirt



★人気のブラックシュプリーム Supremeメンズ半袖Tシャツ Lサイズ

すべての商品→ #かいじゅうくん

テネル様ご予約品 Tシャツ ブラック クロスボックスロゴ レア 存在感◎

メンズ→ #かいじゅうくんメンズ

【希少】80sオールドスケート Tシャツ シングルステッチ 古着

︎

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

『Y's ヨウジヤマモト』襟とフロントが切り替えられたモードシャツ。ウール素材ですがどちらかというとポリエステルのような感じで、通年で使えます。1997AWとヨウジの中でも90年代の代物はだいぶ珍しくなってきています。身幅も広くゆったりとしたサイズ感です。*****************〈サイズ〉サイズ→ 表記なし肩幅:49.5cm身幅:61cm 着丈:80cm袖丈:55cm*平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。 *身長、体重等によるサイズ感の質問には答えしておりませんので実寸サイズで必ず確認お願いいたします。*着画はお断りしております。 〈状態〉目立った傷や汚れなどなく、全体的に綺麗な状態です。*あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。〈素材〉ウール〈カラー〉ブラック〈配送〉簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。1463822*****************2点以上まとめ買いの方は、『最大10%OFF』させて頂きます( ´ ▽ ` )一部対象外のものもあるので詳しくはプロフィールをご確認ください。この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎すべての商品→ #かいじゅうくんメンズ→ #かいじゅうくんメンズ︎

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴィンテージ Ramones Tシャツ 90s ラモーンズNASCAR Tシャツ XL 古着 値引きOK7208 【人気Lサイズ】シュプリーム☆ビッグロゴ定番カラーtシャツ 入手困難KITSUNExADERERROR t-shirt 半袖Tシャツnoah ボーダー tシャツ M激レア Champion×SUNS BIGTシャツ NBA ゲームシャツ