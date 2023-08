新品未使用、タグ付き

カラー:ブルー

サイズ:25インチ

定価: ¥17,380

試着のみです。

オンラインで購入し、サイズが合わなかったので出品いたします。

25inch:ウエスト:68||ヒップ:82.6||股上:21.3||股下:73||渡り幅:24.7||裾幅:12.5

原産国:日本

素材:コットン97ポリウレタン3

女性らしいカジュアルコーデを約束してくれるスキニーデニム。

タイトながらもストレッチ入りで、ノンストレスな穿き心地を実現◎ロゴ入りのボタンやリベット使いも、こなれた雰囲気とメリハリ感をプラスてくれる好ディテールです!

トレンドに左右されず1年を通して活躍するアイテムは、ワードローブに備えておくと重宝します。

圧縮し、コンパクトにして梱包いたします。

ご了承下さい。

デニム加工リジッド/ワンウォッシュ

シルエットスキニー

#マウジー

#スキニー

#ワンウォッシュ

#ブルー

#デニム

#MVS

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マウジー 商品の状態 新品、未使用

