【レビューで送料無料】 イ・サンイ直筆サイン入り2Lサイズ写真…Lee Sang-yi…3 その他

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生年月日： 1991年11月27日 (年齢 31歳)

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海街チャチャチャ、五月の青春、不思議の国の親友たち、等々多数出演

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海街チャチャチャ…イ・サンイ直筆サイン入り2Lサイズフォト…Lee Sang-yi新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。イ・サンイ韓国の俳優、ミュージカル俳優、歌手。歌手としては、ボーカルグルーMSGWannabeのメンバーとして知られる。 出生地： 韓国 アンサン市生年月日： 1991年11月27日 (年齢 31歳)身長： 183 cm音楽グループ： MSGワナビー (2021年から)海街チャチャチャ、五月の青春、不思議の国の親友たち、等々多数出演こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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