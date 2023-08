大人気!CELINE(セリーヌ)のラゲージ マイクロ ハンドバッグです。

こちらは先日、大手リサイクルショップのオークションより購入した鑑定済みの正規品となります。

若干の使用感はございますが、目立ったダメージもほとんど無く状態はきれいですぐにご使用いただけます!

【商品】セリーヌ ラゲージ マイクロ ハンドバッグ(トートバッグ)

【サイズ】約27cm×約26cm×約13cm(幅×高さ×マチ)、ハンドル長さ:約46cm

【素材】カーフスキン×パイソン

【カラー】ブラック×ホワイト

【金具】ブロンズ

【付属品】保存袋、ギャランティカード、ケアカード

【商品詳細】ファスナー開閉式、外:ファスナーポケット×1、内:オープンポケット×2、ファスナーポケット×1

【製造国】イタリア

【状態】良好、内部底:押し跡

【参考価格】約440,000円

ブラックとパイソンのバイカラーでセリーヌらしいシルエットが大変美しいトートバッグです。

収納量も豊富ですのでビジネスにプライベートにと実用性も抜群♪

とても使いやすいデザインですので、年齢問わず様々なシーンでご愛用いただけます☆

旧ロゴアイテムは生産終了しており、現在大変入手困難です。

お探しになられていた方はお早めにご検討ください!

✨フォロー割(※プロフ参照)適用できます(^^♪

※メルカリの規定に従い、「専用出品」や「お取り置き」はご遠慮させていただいております。

【ブランド品に関して】0503

出品のブランド商品は全て、古物営業許可を取得した鑑定士により真贋鑑定済みの正規品になりますので安心してご購入ください♪

万が一、正規品でないことが判明した場合は誠意を持って全額返金の対応を速やかに行います。

商品の撮影はスマホカメラで行っておりますので、色合い・照度等により実際の色合いとの違いが生じる場合があります。

また商品のコンディションは、極力正確に写真や説明等により掲載するよう心掛けておりますが、経年劣化や写真に写らない小さなキズや擦れ、わずかな汚れがあることがございます。

不要なトラブルを避けるため、中古ブランド品にご理解を頂けない方や、神経質な方のご購入はご遠慮いただきますようよろしくお願い申し上げます。

大人気!CELINE(セリーヌ)のラゲージ マイクロ ハンドバッグです。こちらは先日、大手リサイクルショップのオークションより購入した鑑定済みの正規品となります。若干の使用感はございますが、目立ったダメージもほとんど無く状態はきれいですぐにご使用いただけます!#トッシィSHOPブランドバッグはこちら【商品】セリーヌ ラゲージ マイクロ ハンドバッグ(トートバッグ)【サイズ】約27cm×約26cm×約13cm(幅×高さ×マチ)、ハンドル長さ:約46cm【素材】カーフスキン×パイソン【カラー】ブラック×ホワイト【金具】ブロンズ【付属品】保存袋、ギャランティカード、ケアカード【商品詳細】ファスナー開閉式、外:ファスナーポケット×1、内:オープンポケット×2、ファスナーポケット×1【製造国】イタリア【状態】良好、内部底:押し跡【参考価格】約440,000円ブラックとパイソンのバイカラーでセリーヌらしいシルエットが大変美しいトートバッグです。収納量も豊富ですのでビジネスにプライベートにと実用性も抜群♪とても使いやすいデザインですので、年齢問わず様々なシーンでご愛用いただけます☆旧ロゴアイテムは生産終了しており、現在大変入手困難です。お探しになられていた方はお早めにご検討ください!✨フォロー割(※プロフ参照)適用できます(^^♪※メルカリの規定に従い、「専用出品」や「お取り置き」はご遠慮させていただいております。#トッシィSHOPブランド商品はこちら【ブランド品に関して】0503出品のブランド商品は全て、古物営業許可を取得した鑑定士により真贋鑑定済みの正規品になりますので安心してご購入ください♪万が一、正規品でないことが判明した場合は誠意を持って全額返金の対応を速やかに行います。商品の撮影はスマホカメラで行っておりますので、色合い・照度等により実際の色合いとの違いが生じる場合があります。 また商品のコンディションは、極力正確に写真や説明等により掲載するよう心掛けておりますが、経年劣化や写真に写らない小さなキズや擦れ、わずかな汚れがあることがございます。不要なトラブルを避けるため、中古ブランド品にご理解を頂けない方や、神経質な方のご購入はご遠慮いただきますようよろしくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

