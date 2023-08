ドゥーズィエムクラス EVERYDAY I LIKE. フレアスカート

色 ブラウン

サイズ 36

寸法 ウエスト68cm位(バックにジップが付いています) 着丈85cm位

(素人寸法なので若干の誤差が生じてしまう場合がありますのでご了承下さい)

状態 2回着用していますがよごれなどはなく良好です。

2021AWの商品です。

素材 表地 ウール85% カシミヤ15% 裏地 キュプラ100%

以下HPより

計算されたシルエットが美しい、モダンなフレアスカート。

カシミヤが入った柔らかくて光沢のある素材が上品な雰囲気を醸し出しています。

あえてしっかりしたコート地で作ってるからこそ出るシルエットの美しさも魅力です。

考えられたフレアの分量感やできる限りデザインを入れずに表現した、フェミニンすぎずモダンに履けるフレアスカート。

ドゥーズィエムクラス EVERYDAY I LIKE. フレアスカート



///その他///

---撮影の条件、お使いのスマフォやPCの環境によって、多少商品の見え方、色が違う場合がございますがご了承ください。

---大幅な値下げをお断りしています。

---神経質な方は購入をお控えください。よくご検討の上購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

