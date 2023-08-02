【即納&大特価】 ポティオール　HOOP ライトキャメルブラック ショルダーバッグ

1年前に購入した正規品です。

【希少】セリーヌ Cマカダム トリオンフ ショルダーバッグ ジャガードレザー



超希少 OLD COACH SLING BAG 西口修平モデル 大容量 USA製

2~3回の使用ですので、傷はなく新品同様です。

《極美品✨レア》ANYAHINDMARCH VERE SATCHEL バッグ



未使用 LOEWE スモール ハンモック サンドミンク



ショルダーバック フェラガモ 黒

表地: 毛皮部分:牛皮革、表地:牛床革、裏地:綿100% (イタリア産牛床革使用)

マークジェイコブス バック



LOEWE ロエベ アマソナ28バッグ(アナグラムジャカード&カーフ)

留め具の種類: ファスナー

【極美品】シティバッグ オールドコーチ ショルダーバッグ 黒 ニューヨーク製



フルラ ハンドバッグ&ショルダーバッグ

タテ20cmxヨコ27cmxマチ14cm

(美品) アンテプリ マニュースタンダード ローズシルバーゴールド



WAKO 本革 ハンドバッグ フォーマル ゴールド金具

ポケットの数:2(外側1/内側1)

koichan様専用 イヴサンローラン モンバサ



けけ。断捨離中様専用 CHARLES & KEITH トップハンドル バッグ

重量:710g

【新品】COACH コーチ ショルダーバック



ルイヴィトン モノグラムマカサーウエアラブル ウォレット ショルダーバッグ

持ち手の全長:29cm

【新品未使用】エルメス コンスタンススリム 09 シルバー金具



フルラ メトロポリス 2wayショルダー クロスボディ SABBIA グレージュ

ショルダーストラップ付き(全長115cm)

限定値下げレア❗️ シャネル ココマーククロコダイル レザー チェーンバッグ



FENDI フェンディ ショルダーバッグ ワンハンドル アイボリー 白 ホワイト



【可愛い】KITAMURA ハート型ショルダーバッグ 紺色

定価 43000円

商品の情報 ブランド ポティオール 商品の状態 未使用に近い

1年前に購入した正規品です。2~3回の使用ですので、傷はなく新品同様です。表地: 毛皮部分:牛皮革、表地:牛床革、裏地:綿100% (イタリア産牛床革使用)留め具の種類: ファスナータテ20cmxヨコ27cmxマチ14cmポケットの数:2(外側1/内側1)重量:710g持ち手の全長:29cmショルダーストラップ付き(全長115cm)定価 43000円

商品の情報 ブランド ポティオール 商品の状態 未使用に近い

グッチ GUCCI グッチプラス GUCCIプラス シマ シマライン✨完売品✨ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ イントレチャート レザー ブラウンステラマッカートニーファラベラタイニー ライトグレー ショルダーバッグ