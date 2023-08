ご覧いただきありがとうございます♪

ご覧いただきありがとうございます♪ コメントなし&即購入OKです! #Hikariレンズ一覧 ☆SIGMA☆✨70-300mm 1:4-5.6 APO DG MACRO✨ Nikon Fマウント⭐おすすめポイント⭐■大迫力の望遠ズームレンズです♪■レンズ交換不要の万能レンズ!広角から望遠までこのレンズ1本でカバーできる万能ズームです♫■付け替え時間を取らないためシャッターチャンスを逃しません♪■運動会、スポーツ観戦、野鳥撮影、遠くの空や雲など広がる空間を表現したい時など、遠くを大きく撮影したいときに本領発揮します⭐コンディション⭐【外観】スウェード地に微細なスレや剥がれ、文字スレありますが簡易清掃済で全体は概ねキレイです✨鏡筒部に軽微な白化がありましたがシリコン塗布により黒ツヤがある程度復元されているかと思います♬画像をご覧ください【レンズ】前後ともに非常に美しいです✨微細なチリの混入程度でカビ、クモリなく非常にクリアーです後玉に極小さな斑点が確認できますが当方では撮影への影響は感じられません【動作】各種動作に問題ございませんAF素早く動作します各調整リング、滑らかに回転します♬D200で動作確認済み♪⭐付属品⭐✅新品レンズプロテクター✅フロントレンズキャップ✅リアレンズキャップ⭐適合機種⭐D1/D1X/D1H/D2H/D2X/D2Hs/D2Xs/D3/D3X/D3S/D4D4S/D5/D100/D200/D300/D300S/D500/D700D800/D800E/D600/D610/D810/D750/D850/D50/D70D70s/D80/D90/D100/D7000/D7100/D7200/D7500など⚠AF使用不可機種 (MFのみ可)D40/x /D60/D5000系/D3000系/80D⭐️注意事項⭐️光学等の判断は当方の主観となり「絶対」ではありません神経質な方のご購入はご遠慮くださいシリアルNo.2005477管理番号 23-6-14-2

