定番人気！ ドクターマーチン　Dr.Martens 1460 ブーツ

カラー···ブラック

ブッテロ BUTTERO サイドZIPブーツ スエード

ブーツ型···ワーク

履き口···紐

素材···本革

柄・デザイン···無地

スムースレザー UK5(24cm)

8ホールブーツ

人気のホワイトステッチです。

定番も可愛いですが

ホワイトステッチ×ホワイトシューレースだとより可愛いです。

USED品になります。

履きジワがあり、両足のつま先や

ソールに傷がありますので、

写真に印をつけております。

確認していただき、ご理解ある方のみの

ご検討をお願い致します。

シューレースは付属で黒も付いており

こちらは未使用になります。

レザーはお手入れ次第で風合いが

かなり変わります。

好みもありますので、あえて磨いたり

お手入れをしておりません。

ご自身で好みのブーツに

育ててみてください☺︎

らくらくメルカリ便

カラー···ブラックブーツ型···ワーク履き口···紐素材···本革柄・デザイン···無地ドクターマーチン Dr.Martens 1460 スムースレザー UK5(24cm) 8ホールブーツ人気のホワイトステッチです。定番も可愛いですがホワイトステッチ×ホワイトシューレースだとより可愛いです。USED品になります。履きジワがあり、両足のつま先やソールに傷がありますので、写真に印をつけております。確認していただき、ご理解ある方のみのご検討をお願い致します。シューレースは付属で黒も付いておりこちらは未使用になります。レザーはお手入れ次第で風合いがかなり変わります。好みもありますので、あえて磨いたりお手入れをしておりません。ご自身で好みのブーツに育ててみてください☺︎らくらくメルカリ便

