*カラー*

幾何プリントフリルプリーツワンピース

ペールブルー

*素材*

画像参照

*サイズ*

実寸平置き

着丈:129cm・裄丈:58cm・身幅:45cm・ウエスト:49cm

*状態*

一般的な中古品の状態です。

使用感は少なく、目立った汚れやほつれはありません。

*発送方法*

ご購入手続き後、1〜2日以内にメルカリ便で発送します。

*商品コメント(サイトより)*

定価 29,700円

表面感のあるコットン生地を使用したワンピース。

袖ぐりのない丸みのある構築的なシルエットが特徴で、甘すぎずモードな印象も併せ持つデザインです。

ウエストの切り替えを高めに設定し、すっきりとした印象。

両腰にスラッシュポケット付き。

ロングワンピースとしてはもちろん、パンツとのレイヤードスタイルもおすすめです。

*ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください(*´꒳`*)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

