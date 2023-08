★フォロー割

フォローして下さった方には、表示価格よりお値引きさせていただきます。

2000円〜 200円引き

3000円〜 300円引き

4000円〜 400円引き

5000円〜 500円引き

ご購入前にコメント欄に「フォロー割引希望」とお知らせ下さい。

★おまとめ割引

おまとめ買いでさらに500円お値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい

●商品名

90s/ローリングストーンズTEXAS LONG HORANS 半袖シャツ

●ポイント

メンズアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビッグシルエット が旬な今、男性、女性問わず、 ユニセックス にお使い頂けるアイテムです。

●状態

若干の使用感はございますが目立つ汚れやシミ、ダメージはなくこれからも長くお使いいただけます。

素材 コットン100%

サイズ

XL

着丈73.5

肩幅46.5

身幅57

袖丈22

※サイズは多少の誤差が出る場合がございます

カラー···ブラック

柄・デザイン···ダイナミックプリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

