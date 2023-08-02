何でも揃う 2002 ニューバランス RVA 28.5cm Newbalance スニーカー

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着用5回程度の美品です
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メインカラー···グレー
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人気モデル···new balance 2002
NIKE エアフォースワン 新品未使用 27cm
商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品の情報
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