☆お値下げコメントは具体的な価格のご提示をお願いします♪

○ブランド

23区 nijyuusanku ニジュウサンク

オンワード樫山 ONWARD

○アイテム

ジャンパー ブルゾン アウター

ウエスト絞りあり ボリューム襟 女優襟

ボリューム袖 ロールアップ 2way

ウォッシャブル 手洗い可

ベージュ 大きいサイズ 46 3XL 4L

おしゃれ 普段着 春夏秋

レディース 女性

○サイズ

サイズ46 3XL 4L(相当)

肩幅47cm

身幅58cm

袖丈48cm

着丈61.5cm

※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

タグ付きの未使用品となります!

※あくまでused品・保管品になりますのでご理解のほどよろしくお願いします。

○カラー

ベージュ

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワなどができる可能性がありますのでご容赦ください。

○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。

☆*:.。. ☆.。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆

他にもレディースのお洋服・バッグなどの商品を多数出品しております♡

#COCOのレディースファッション部屋

是非ご覧ください٩(ˊᗜˋ*)و♡♡♡

☆*:.。.☆ .。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

722-34

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ニジュウサンク 商品の状態 新品、未使用

