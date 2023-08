復刻物 sweden miritary motor cycle jacket

70's US ARMY M65 フィールドジャケット 3rd Small



S162 US古着カーハートWIPM65タイプ薄手コットンユーティリティシャツ

スウェーデン軍タイプデザイン変形モーターサイクルジャケット ブルゾン

【美品】ピルグリムサーフサプライ CAL O LINE ミリタリージャケット L



モシール ミリタリーシャツ ファインクリーク ジェラード フルカウント

ユニセックス 男女兼用でお使い頂けます。

COMOLI コモリ カナパウール サファリジャケット 未使用 サイズ2

女性が着ても意外と可愛いです。(2枚目写真)

ジャングルファティーグ ジャケット(米軍)



Carhartt アクティブジャケット 迷彩 リアルツリー◆カモフラ

60年代頃にスウェーデン軍のライダー部隊で使用されていた『モーターサイクルジャケット』

バブアー オイルドジャケット ダブルブレスト



EMMETI m-65 フィールドジャケット カーキ m65

風の侵入を防ぐためのアシンメトリー構造に、グローブを付けた状態でも開閉可能な大きめのボタンなど、考えつくされたディテール Y2K コムデギャルソン バズリクソンズ リアルマッコイズ c.p.company シーピーカンパニー stone island maharishi マハリシ needles supreme yohji yamamoto などと組み合わせるとでもよい雰囲気となります ご参考までにどうぞよろしくお願いします

SLOW Linen Jungle Fatigueファティーグジャケット



美品 ヴィンテージ スウェーデン軍 m59 フィールドコート&ライナー セット

風の侵入を防ぐアシンメトリー構造 着脱のしやすさを考慮したフロントボタン マルジェラ maison margiela などのサンプリング元としても有名なこちらのモデル

超希少サイズ!ベンチレーション付 オーストリア軍ゴアテックスジャケット

オリジナルと違う部分はボアライナーの有無と生地感 carhartt カーハートでお馴染みのダック地 vintage ヴィンテージ 90s mix のコーディネートでどうぞ

83年製 米軍 M-65 フィッシュテールパーカー フルセット XS



バーバリーブラックレーベル アウター 黒

完成度の高い復刻物です。

90s 米軍 CWU-9/P ライナー ジャケット ビンテージ 実物 XL レア



avirex type-B-3 フライトジャケット 【レア品】

■ブランド

アナトミカ ドールマンジャケット 黒

Maiden Workwear メイデンワークウェアー

Freecity フリーシティ M-65 ミリタリージャケット 美品



★限定特価★ MOORER ムーレー コート 玉虫色 超高級

■サイズ

M-51ミリタリーフィールドジャケット

※表記はSですが、普通の日本の服のLかXLに相当する感じです。なので登録もそうしてあります。↓の数値を参考にしてください。

BEDWIN デッキジャケット オリーブ



68年製S-Rデッドストックジャングルファティーグ

肩幅52

ink インク リメイク ショップコート M

身幅66

ADVENTURE TECH. INC. アドベンチャーテック GORE-TEX

袖丈60.5

Arc’teryx LEAF Alpha LT jacket / XS size

着丈55.5

90s British military fire fighter jacket

※多少の誤差あり

80s usarmy m65 フィッシュテール ライナー付



40s,usarmy、山岳部隊

■素材

THE CORONA UTILITY / GAME JACKET LIGHT

綿100%

[レア]バックチャンネル(Back Channel)のミリタリージャケット



シェーリング type b-6 ムートン(本革)フライトジャケット(40)

■状態

Sacai サカイ ミリタリー風シャツ 美品

特に目立つ汚れはありません。使用感も少なめで状態は良いです。

アメリカ製 US古着 FARAH ミリタリー デザイン フィールド ジャケット

下のベルト先端が若干ほつれていますが、(10枚目写真)使用や見た目に問題ないかと思います。

BELSTAFF PALLIGTON jacket



バブアー NATO 38

管理番号0408.7030.11978.25

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

復刻物 sweden miritary motor cycle jacketスウェーデン軍タイプデザイン変形モーターサイクルジャケット ブルゾン ユニセックス 男女兼用でお使い頂けます。女性が着ても意外と可愛いです。(2枚目写真)60年代頃にスウェーデン軍のライダー部隊で使用されていた『モーターサイクルジャケット』 風の侵入を防ぐためのアシンメトリー構造に、グローブを付けた状態でも開閉可能な大きめのボタンなど、考えつくされたディテール Y2K コムデギャルソン バズリクソンズ リアルマッコイズ c.p.company シーピーカンパニー stone island maharishi マハリシ needles supreme yohji yamamoto などと組み合わせるとでもよい雰囲気となります ご参考までにどうぞよろしくお願いします風の侵入を防ぐアシンメトリー構造 着脱のしやすさを考慮したフロントボタン マルジェラ maison margiela などのサンプリング元としても有名なこちらのモデル オリジナルと違う部分はボアライナーの有無と生地感 carhartt カーハートでお馴染みのダック地 vintage ヴィンテージ 90s mix のコーディネートでどうぞ完成度の高い復刻物です。■ブランドMaiden Workwear メイデンワークウェアー■サイズ ※表記はSですが、普通の日本の服のLかXLに相当する感じです。なので登録もそうしてあります。↓の数値を参考にしてください。肩幅52身幅66袖丈60.5着丈55.5※多少の誤差あり■素材綿100%■状態特に目立つ汚れはありません。使用感も少なめで状態は良いです。下のベルト先端が若干ほつれていますが、(10枚目写真)使用や見た目に問題ないかと思います。管理番号0408.7030.11978.25

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

40s USMC HBT JACKET P-47 ヘリンボーンツイル『M-65 Field Jacket』美品 vintage 70s N1 デッキジャケット 民間 S ヴィンテージLOFTMAN ミリタリージャケット米軍 us army 40s m43 HBT 13スターボタン69年納入 A2デッキジャケット 希少Sサイズ ステンシル付きstussyジャケット最終値下げ!ポストオーバーオールズ DEE COAT 2021AW新品未使用キャピタル リングコートかつらぎ起毛新品 TAG付き S-R GORE-TEXパーカー LeveL6