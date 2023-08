定価以下!

ETRE TOKYO

Le.ema one shoulder shirts

エトレトウキョウ

試着のみ イッセイミヤケ me

新作

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ ハイネック 長袖 カットソー XL

ラインアートフラワープリントシアートップス

ケイスケカンダ 再構築 手縫いの ボーダー 切替え 長袖 ニット カットソー

¥14,300

新品■エムズグレイシー■トップス■白✖️黒■40

アイボリー

stola.和紙混ニットチュニック オフ

新品未開封、タグ付き

オリジナルのフラワープリントが目を引くシアートップス。

即購入OK ウールメルトンジャージトップス 38 グレイ

肌感のあるシアーなチュール素材にオリジナルの花柄を施したレディなディテールがポイント。またETRÉ TOKYOらしいフィンガーホールデザインを採用しました。

素肌に溶け込むセカンドスキンのような感覚で様々な着こなしが楽しめるのも魅力です。

インナーを透けさせた今年らしい着こなしや、シャツの襟ぐりや袖口からちらりとのぞかせた高感度なレイヤードスタイルが今季のおすすめ。

※商品を使用する前に「取り扱い上の注意」、「洗濯表示」などを取り外した場合は大切に保管してください。

※外での撮影画像、お客様のお使いのモニター設定などにより、色味が違って見える場合があります。 商品の色味は、スタジオ撮影の画像をご参照ください。

【素材】

ポリエステル100%

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エトレトウキョウ 商品の状態 新品、未使用

