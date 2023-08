数ある商品の中からご覧下さりありがとうございます︎︎☺︎

期間限定お値下げ 快晴堂 ノースリーブチュニック

プロフィールをご確認の上、ご購入をよろしくお願い致します。

*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*:;;:*+*:;;:*+*:;;:*

【TOKUKO 1er VOL】

世界中を旅した中で得たインスピレーションから仕上げられたトクコらしいデザインのチュニック。

黒地にマルチカラーが美しいアフリカンアートは、着ているだけで気分が明るくなります✨

✿アイテム

トクコ プルミエヴォル チュニック カットソー

体型カバー 希少 廃盤 アフリカ 民族衣装

※ネックレスは付属しておりません。

✿カラー

黒 ピンク 赤 黄 黄緑 青 白 ベージュ

ブラック レッド イエロー グリーン ブルー ホワイト

マルチカラー

✿サイズ

9 (M相当)

実寸(平置き)

肩幅 約46㎝

身幅 約52㎝

袖丈 約27㎝

着丈(首の付け根〜裾) 約68㎝

素人の採寸ですので、誤差はご容赦ください。

✿素材

綿100%

✿生産国

日本

✿状態

未使用のまま自宅にて保管していたお品です✨

●自宅保管品のため、お店の商品のような完璧を求める方のご購入はお控え下さい。

●素人検品ですので小さな汚れや傷など見落としがあることがございます。中古品にご理解のある方よろしくお願いいたします。

⚠️コンビニ支払いされる方は、事前に取引メッセージでお支払い日をご連絡下さい。

●トラブル防止のため、【専用出品】【お取り置き】はしておりません。

先に購入した方優先となりますので、お値引き交渉成立の際はお早めのご購入をよろしくお願い致します。

●都合上らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便へ変更になる場合がございます。

(事前にご連絡は差し上げませんので、ご了承下さい。)

●土日祝はお休みさせて頂いております。日中は仕事をしているため、金曜日にご購入の場合月曜日に発送となります。お急ぎの場合は事前にご連絡頂きましたら対応致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トクコプルミエヴォル 商品の状態 新品、未使用

