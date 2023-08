ふるさと納税 PG6 【人気モデル/新品/26cm】NIKEナイキ NRG バスケ好きに EP スニーカー

≪商品の人気上、いつ売れてもおかしくない金額です!!

ブルックス ランニングシューズ ハイペリオンエリート2 26.0 cm D

買おうか迷っている方はお早目の購入をお勧めします!!!≫

■商品について

NIKEナイキ PG6 NRG EPです!

NBAプレイヤー、ポール・ジョージのシグネチャーモデルと世界中で愛されているミニカーブランド”Hot Wheels ”とのコラボモデルです!

赤やオレンジを基調としたホットウィールの代表的カラーリングやチェッカーフラッグ、炎のイメージを取り入れたスペシャルモデルです!!

ミッドソールにフルレングスのReactフォームを採用しています!

軽量でありながら、衝撃吸収と反発性に優れ、柔軟さと耐久性が両立したクッショニングは接地感も高く、1試合通して快適な履き心地を提供します!

人気モデルということもあり、バスケ・NBAが好きな方はぜひ!!!

■ブランド:NIKE ナイキ

■新品・未使用

■NIKE PG 6 NRG EP "Hot Wheels"

(ナイキ ポール グリーン NRG EP ホット ホィールズ)

ファッションスニーカー

■カラー:

LASER BLUE/BLACK/SIREN RED/LASER ORANGE

レーザーブルー/ ブラック/ サイレン レッド/レーザー オレンジ

青 黒 赤 オレンジ

■品番:

DH8445-400

■サイズ:

メンズ 26.0cm

ウィメンズ26.5cm

※付属の箱が壊れてしまいました。そのため、金額を安くすることも含め、OPPとプチプチにくるんだうえで紙袋に入れて発送いたします。厳重にくるむのでご安心下さい。

どうしてもダンボールを希望する方は対応しますが、300円程度送料をプラスさせていただきます。ダンボールを希望されるときは、購入前にコメントください。

#さとうの販売中メンズシューズはこちら

■■■コメント無しの即購入大歓迎です☆■■■

気になる点等ございましたらお気軽にコメント下さい。

可能な限りの返答をさせていただきます。

※先着の購入者様が優先となりますのでご了承ください

≪出品者について≫

■ペット無し・喫煙なし → ニオイや毛はご安心下さい

■送料出品者負担

■匿名発送(追跡サービスあり)

AZ■96001■

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

