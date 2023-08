||<<オシャレさんこんにちは>>||

ご覧頂き、ありがとうございます^^

当店は人気ブランド古着、レトロ古着、ビンテージ古着を多数扱っております!

フォロワー様限定でお得な【割引】を行なっています!

詳しくはプロフィールをご覧ください!

・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

【まとめ買いもおトク!】

是非当店の他のラインナップも覗いてくださいね!

ユニセックス対応商品も、多数ご用意しております^ ^

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#いっちー’sメンズ

✅商品ポイント

ビンテージのジップアップ ブルゾン コートです!

ユニセックスで女性にもおすすめ!

アメリカ古着・ヨーロッパ古着・韓国古着・レトロ古着・ビンテージ古着好き、古着男子・古着女子に☆

✅商品情報

・色柄: ベージュ 画像をご参照下さい!

・サイズ表記: 48 L相当

・素材:画像をご参照下さい!

・状態: USED。特に目立つキズや汚れもなく、古着としてまだまだ着て頂けます!

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:81

身幅:66

肩幅:57

袖丈:57

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送について

安心の匿名配送にて、基本24時間以内に発送致します(ヤマトもしくは日本郵便。どちらか希望がある方はお伝え下さい)

簡易包装にてお送りしますので、折りシワ等はご容赦ください。

✅注意事項

・あくまで中古品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

何か質問等ありましたら、お気軽にコメント下さいね!

宜しくお願い致します^^

#レトロ古着

#古着男子

#古着女子

#ビンテージ

#ヴィンテージ

管理番号:JA23024

||<<オシャレさんこんにちは>>||ご覧頂き、ありがとうございます^^当店は人気ブランド古着、レトロ古着、ビンテージ古着を多数扱っております!フォロワー様限定でお得な【割引】を行なっています! 詳しくはプロフィールをご覧ください!・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。【まとめ買いもおトク!】是非当店の他のラインナップも覗いてくださいね!ユニセックス対応商品も、多数ご用意しております^ ^ ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #いっちー’sメンズ✅商品ポイントビンテージのジップアップ ブルゾン コートです!ユニセックスで女性にもおすすめ!アメリカ古着・ヨーロッパ古着・韓国古着・レトロ古着・ビンテージ古着好き、古着男子・古着女子に☆✅商品情報・色柄: ベージュ 画像をご参照下さい!・サイズ表記: 48 L相当・素材:画像をご参照下さい!・状態: USED。特に目立つキズや汚れもなく、古着としてまだまだ着て頂けます!✅サイズ詳細 (単位:cm)平置き採寸着丈:81身幅:66肩幅:57袖丈:57※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送について安心の匿名配送にて、基本24時間以内に発送致します(ヤマトもしくは日本郵便。どちらか希望がある方はお伝え下さい)簡易包装にてお送りしますので、折りシワ等はご容赦ください。✅注意事項・あくまで中古品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。何か質問等ありましたら、お気軽にコメント下さいね!宜しくお願い致します^^#レトロ古着#古着男子#古着女子#ビンテージ#ヴィンテージ管理番号:JA23024

