FRED PERRY フレッドペリー ビンテージ 半袖 ポロシャツ 102cm 40 Lサイズ相当 ブラウン 茶色 イングランド製 M3です。

サイズ表が書いてあるカードもおつけ致します。

■サイズ

102cm / 40

メンズ Lサイズ相当 / レディース XLサイズ相当

肩幅 44cm

袖丈 23cm

身幅 49cm

着丈 65.5cm

総丈 71cm

※素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

■素材

綿 100%

MADE IN ENGLAND LONDON

カラー···ブラウン

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フレッドペリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

