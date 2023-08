ご覧頂きありがとうございます。

●アイテム

●素材

綿 コットン 100%

●カラー

白 ホワイト

紺 ネイビー

オレンジ

●サイズ

4(M相当)

総丈 約92cm

身幅 約40cm

肩幅 約37cm

袖丈 約61cm

(個人の測定の為多少の誤差はあります)

◆商品詳細◆

キャサリン妃ご愛用ワンピースと同デザインのシャツワンピースタイプになります。

新品・未使用・タグ付のアイテムです。

真贋鑑定を行う中古ブランドストアで購入した正規品となります。万が一コピー品などの偽物と判明した場合、全額返金させていただきますのでご安心ください。

中古品となりますので完璧な品ではございません。そちらをご了承の上購入をご検討頂ければと思います

商品管理番号1655-90-0501-0604

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トリーバーチ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トリーバーチ 商品の状態 新品、未使用

