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KAWS × sacai × Nike Blazer Low
最終値引 新品Dunk Low Championship Goldenrod27
サイズ 28.0cm
JORDAN CP3 7 29cm Brazil Pack ナイキ ジョーダン
カラー Team Red
NIKE ナイキ AIR FORCE 1 HIGH/RT エア フォース1
国内正規店にて購入
ナイキ エアマックス97 ウィメンズ ブラック 28センチ
★1点限定★激レア！！★超人気★完売品★エアジョーダン1★LOW SE GS★
あくまで購入後自宅での保管になりますのであまりにも神経質な方は入札控えていただくようお願いします。
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28
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商品の情報
商品のサイズ
28cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
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KAWS × sacai × Nike Blazer Low サイズ 28.0cmカラー Team Red 国内正規店にて購入あくまで購入後自宅での保管になりますのであまりにも神経質な方は入札控えていただくようお願いします。即完売アイテムですのでこの機会にぜひ！スニーカー型···ローカット履き口···紐KAWSsacai Nike Blazer Low US1028.0cm カウズ サカイ ナイキ ブレーザー チームレッドTeam Red28
商品の情報
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28cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
【年間ランキング6年連続受賞】 28.0cm KAWS sacai Nike Blazer Low チームレッド スニーカー
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(税込) 送料込み
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商品の情報
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靴
スニーカー
28.0cm KAWS sacai Nike Blazer Low チームレッド
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
0e81c6b
1935
本人確認済
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【年間ランキング6年連続受賞】 28.0cm KAWS sacai Nike Blazer Low チームレッド スニーカー
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