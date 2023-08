当店だけの限定モデル 米軍　美品　実物　M65フッシュテールパーカー　73年　送料無料 ミリタリージャケット

米軍基地放出品 サバゲー ミリタリー US ARMY USMC MARINE 米軍実物 M65 フィシュテールパーカー

US ARMY PARKA, EXTREME COLD WEATHER

状態としては、使用回数少なめで、目立つダメージ、目立つ汚れなどはなく、これからも、まだまだご使用になれる状態です。

シェル、インナー共に、全体的に状態良く、デッドストックに近い状態かと思います。

サイズ MEDIUM REGULAR

肩幅 約59cm 身幅 約72cm 袖丈 約63cm

着丈 約101cm

素人寸法ですので多少の誤差はあるかもしれませんがご了承下さい。

シェル73年です。

ライナー77年です。

カラーはODグリーンです。

即購入OKです。

#米軍

#ミリタリー

#ARMY

#フィシュテールパーカー

#モッズコート

#M65パーカー

#ナム戦

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

