SEA TO SUMMIT(シートゥーサミット)

サイズは、レギュラーです。

●シュラフ本体

●保管用袋

●スタッフサック

の3点がセットです。

2年前に購入し、2回使用しました。

もう一つシュラフを持っていてそちらを使う機会が多く、あまり出番がないため手離すことにしました。

重量が350gと他メーカーと比べても最軽量なので、軽量化したい方

適合身長が170cmとのことなので、男性でも可能な方はご検討ください。

▲▲▲ご了承ください▲▲▲

保管用袋の印刷(写真5枚目)

「サイズ」のところは、買った時からマジックで塗りつぶしたようになっていました。

おそらく、「レギュラー」の場合「ロング」を消して出荷しているんだと思います。

出品者が汚したものではありません。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

【中綿】850+フィルパワー ウルトラドライプレミアムグースダウン

【重量】350g

【適合身長】最大170cm

【収納寸法】11×17cm

【温度域 】

コンフォート温度=9度(摂氏)

リミット温度=4度(摂氏)

エクストリーム温度=-10度(摂氏)

フレームFmIはファストハイクやアドベンチャーレースに適した軽量モデル。

重量を最小限に抑え、ダウンの移動を抑える縫いつぶしタイプのバッフルを採用。

胴から上に縦型バッフルを配置、ダウンの移動とコールドスポットを排除しました。

軽量化のためハーフ長のジッパーとシングルスライダーを採用。

また、従来モデルのサイジングを見直し、肩と腰にゆとりを創出しています。

アウトドア用寝具···寝袋・シュラフ

寝袋の種類···マミー型

シーズン···夏

縦幅···160 ~ 179.9cm

#SEATOSUMMIT #シートゥーサミット #寝袋 #シュラフ #UL #ナンガ #NANGA #モンベル #montbell #登山 #山登り #ウルトラライト

商品の情報 ブランド シートゥサミット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

