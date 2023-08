デフォルメ抜き3種類セット

閲覧ありがとうございます。

五等分の花嫁がUNDEᎡ GROUND CIRCUSとコラボした際の三玖のアクリルスタンド4種類セットです。

最初のコラボの際のアクスタのみメルカリで購入したもので未開封品かわかりません。

そのほかの3種類のビッグアクリルスタンドは新品未開封品です。

アクスタのみで服は付属しません。

最初のコラボの際の三玖のタペストリーも出品しておりますので良かったらご覧ください。

バラ売り交渉承ります。

ご検討よろしくお願いします。

#五等分の花嫁

#五等分の花嫁ff

#ごとはな

#ごとよめ

#アンダーグラウンドサーカス

人気タイトル···五等分の花嫁

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

