33×32 新品 日本製 リーバイス ビンテージ クロージング INSIDE OUT 501XX A2819-0000 復刻 デニム パンツ LVC ジーンズ インサイドアウト

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

【サイズ】

[表記]W33×L32

[ウエスト]約84cm(平置き腰端~腰端×2)

[股下]約81cm(股中心~裾)

[股上]約32cm(股中心~ウエスト中心最上部)

[わたり幅]約33cm(股下0cm付近の平置き太もも最大幅)

[裾幅]約21cm(裾端~裾端)

【色柄】

ライトグレー/インディゴブルー

【素材】

綿100%

【状態】

紙タグ/レター/トートバッグ付きの新品です。

【コメント】

私自身がLEVIS VINTAGE CLOTHING正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

シーズン:2022年5月20日発売

品番:A2819-0000

モデル名:LIMITED EDITION INSIDE OUT 501

生産国:日本

定価:46,200円

リーバイ・ストラウス ジャパンの内タグ付き

両面刺繍BIG“E”赤タブ

裾オリジナルチェーンステッチ

限定シリルナンバー入り

Levi’sが初めてリベットの特許を取得し、世界に初めてブルージーンズが誕生した1873年5月20日。

149年目を迎える誕生日に、Inside-Out 501を発売します。

1960年代にLevi'sがカスタムメイドしたこのジーンズは、外側がデニム生地裏側のライトグレーで、表側のダークブルーが内側になっています。

当時Levi’sの重役がオレゴンの釣り仲間にプレゼントしたのが始まりだと言われています。

デッドストックのコーンミルズ社 ホワイトオークのセルビッチデニムが使用されています。

世界で501本のみ限定生産されたこのアイテムは、きっとデニムマニアの会話のきっかけになるはずです。

(Ref.No190SP79229)

※折りたたんで発送いたしますので、レターは湾曲する形となりますのでご了承ください。

※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 新品、未使用

