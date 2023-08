【商品の説明】

ブランド、メーカー:エミリオプッチ

カラー:ブルー系

サイズ:表記なし 素人寸で着丈約72cm、身幅約50cmです。

大変貴重なエミリオプッチのメンズラインのビンテージシャツです。発色、デザイン共に申し分ない逸品で市場に出回る事がほぼないアイテムかと思います。

【商品の状態】

使用状況:画像で確認いただける通り、古い物ですが状態は良いです。古着なれした方でしたら満足頂ける状態かと思います。

注意事項:古着に理解の無い方は入札をお控え下さい。気になる事が御座いましたら事前に質問をお願いします。落札後はNCNRでお願いします。

素人による梱包になりますのでご理解ください。

※他にも色々出品しておりますので宜しければご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エミリオプッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

