sacai公式オンライン当選品です。

ニューバランス MENS シューズ

そんなに履いていなかったので、比較的美品な方だと思います。

ニューバランス ML574 レザー緑

あくまでも古着になりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。

Nike ナイキ ウィメンズ エアジョーダン 1 ロー ユニバーシティ ブルー



NIKEナイキHIGH JUMPアメリカ製/筆記体ゴツナイキ風車70'sワッフル

プロフィールをよくご覧の上、了承出来る方のみご購入お願い致します。

NIKE AIR JORDAN 1 MID SE ココナッツミルクGREY"



トラビススコットAIR JORDAN 1 HIGH OG

【ブランド名】

NIKE BY YOU DUNK LOW 28

NIKE × sacai (ナイキ サカイ)

【新品】NIKE WMNS AIR JORDAN1 MIDエアジョーダン1ミッド



nao様専用NONNATIVE WACKOMARIA ノンネイティブワコマリア

【商品名】

NIKE JORDAN 1 RETRO RARE AIR SOAR

VAPOR WAFFLE STRING RED GREEN DD3035-200

AIR JORDAN 3 RETRO パウダーブルー



KAWS × sacai × Nike Blazer Low Reed 箱難有り

【カラー】

NIKE AIR JORDAN 1 ロイヤル フライニット 10.5

ヴィランレッド

NIKEターミネーターパンダ



値下げしました‼︎ Burberry スニーカー ※

【付属品・素材】

【Louboutin】クリスチャン ルブタン Pik Boatキラキラスニーカー

箱、値札

BAPE STA ベイプスタ ブラック 26cm 新品未使用



【幅広4E美品】ニューバランス990v5 グレー 26.5cm

【サイズ】

【最終値下げ】PHARRELL WILLIAMS NMD yellow

28.0cm

ナイキ エアジョーダン1 レトロ シルバー アニバーサリー



NIKE SB BRUIN REACT 28.5cm 新品



NIKE SB ダンク ステンドグラス

【注意点】

最終値下げ アディダス アディクト コーチ ブラック



ナイキ ズーム フリーク1 オレオzoom freak 1 27.0 希少カラー

商品は全て本物になります。

NEW BALANCE M1906RS 28cm



aj1 つま黒カスタム ジョーダン1

即購入可能です。

ナイキ エアフォース1 07 ホワイト/ユニバーシティーブルー 27.0cm

もし疑問等あれば必ずコメント下さい。

コンバース CONVERSE STARFIRESC J

(キャンセル、返品は対応できません。)

AIR JORDAN 4 RETRO COOL GREY



1985年オリジナル NIKE AIR JORDAN1 CHICAGO91/2

◎送料込みのものに関しては簡易包装にて発送いたします。

TAICHI様 NIKE AIR FORCE1 LV8 EM8 エアフォース1

型崩れが問題になる商品でない限り、小さく折り畳んで発送します。畳皺はご容赦ください。

adidas Yeezy 700 V2 Salt EG7487 32cm



NIKE/ナイキ エアマックス NRG 90G P22 ゴルフ

◎返品、交換の対応は出来ませんのでご理解下さい。

最終値下げ④ モアアップテンポ モアテン 26cm グレー ネイビー



ナイキ エアマックス 98フローラル セコイア

◎神経質な方はご購入をお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

sacai公式オンライン当選品です。そんなに履いていなかったので、比較的美品な方だと思います。あくまでも古着になりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。プロフィールをよくご覧の上、了承出来る方のみご購入お願い致します。【ブランド名】NIKE × sacai (ナイキ サカイ)【商品名】VAPOR WAFFLE STRING RED GREEN DD3035-200【カラー】ヴィランレッド【付属品・素材】箱、値札【サイズ】28.0cm【注意点】商品は全て本物になります。即購入可能です。もし疑問等あれば必ずコメント下さい。(キャンセル、返品は対応できません。)◎送料込みのものに関しては簡易包装にて発送いたします。型崩れが問題になる商品でない限り、小さく折り畳んで発送します。畳皺はご容赦ください。◎返品、交換の対応は出来ませんのでご理解下さい。◎神経質な方はご購入をお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE Dunk Low MichiganCONVERSE ONE STAR LOAFER ワンスター ローファー未使用 Air Jordan 1 Low "Brown and Purple"中古 アトモス×ナイキ エアマックス95 レッド WE LOVE NIKENIKE ナイキエアジョーダン7パリ・サンジェルマンシュプリーム ナイキ エアマックス9828.0cm VANS ERA クリスチャンホソイ モデルNIKE ナイキ エアジョーダン1 MID リネン 28cmエア ジョーダン 4 thunder Nike Air Jordan 4