ロンドンで購入したのか日本で購入したのか

青木亮 白磁鉢 飯碗 茶碗

覚えてないのですがいつか使おうと思い

京焼清水焼 陶あん カップソーサー 2客

保管したまま今に至り袋から出すこともしていませんでした。

ハンドメイド マグカップ

今回撮影のためカップ1点を出しましたがお写真の通りポットはテープが貼られたままにしました。

ローゼンタール クラシックローズティーセット



AKOMEYA/アコメヤxカフェキツネ・波佐見焼・お茶碗・2個セット・未使用

黒壺印です。

まみさま専用RIEDEL ワイングラス セット



香蘭社 瑠璃 薔薇 茶器 茶托 一式

長期自宅保管なので「未使用に近い」にしましたが購入時のままの「新品」です。

まとめ②



フロレンティーン カップ ソーサー プレート トリオ ケーキ 17㎝ 皿 珈琲

ウェッジウッドは多くのデザインが有りますが

渋草焼芳国舎 蓋付湯呑 茶器 どんぐり♪ 五客 紙箱入

このシリーズデザインでカップ&ソーサ5客とポットがセットになっているものは

お値下げしました!ロイヤルコペンハーゲン 2枚セット

中古でさえあまり見かけないのでかなり希少なのかもしれません。

スージークーパー ブルー スター(アスタリスク)カップ&ソーサートリオ



ニンフェンブルク 皿

※交渉welcomeです※

ドイツ ババリア Bavaria Echt cobalt 6人用 ティーセット



192 九谷焼 古美術品 急須1 湯冷まし1 湯呑4 時代物

暗所で保管していましたので箱の日焼けなどはありません。禁煙、ペットいません。3Nでお願いします。

ウエッジウッドデミタスカップ&ソーサー

素人なりですがプチプチシートでしっかり梱包してお送りします。

Royal Albert カップ&ソーサー 2客セット



マイセンブルーオーキッド 1級品 カップ&ソーサー

Wedgwood with over 250 years of history

イッタラ プレート ボウルセット ティーマ アラビア

Among them, this high glove is for Princess Diana

Kat & Roger HANDEMADE PLANTER ❶ 植木鉢 鉢

Royal blue tones and gold

クイストゴー コーディアル ピッチャー Quistgaard Cordial

I use it for my rims.

WACKO MARIA SAKE BOTTLE&CUP セット

It's not too flashy, it's elegant and beautiful.

ロイヤルアルバート プチポワン ティーセット

It's a black pot mark.

小林東五 瑠璃杯

Since it was stored at home, it was marked as "almost unused", but it is "new" as it was at the time of purchase.

鈴木環 ティーポット 丸型 土瓶 急須 白

Wedgwood has many designs.

バカラ Baccarat ローハン ハイボールグラス

A set of 5 cups and saucers with this design and a pot is a rare item that is hard to find even in second hand. It is stored in a dark place.

ファイヤーキング ジェダイ スクエアボウル 2個セット

No tanning on the box.

煎茶道具 鳥ポット 作家 在銘 急須 紫砂壺



ロイヤルコペンハーゲン ブルーフルーテッド 器 ボウル ヴィンテージ

種類···コーヒーカップ&ソーサー 食器

ノリタケ パン皿 約17cm

素材···陶磁器

ビンテージ ロールストランド モナミ シュガー ポット

形状···丸

天下一品 2020 銀のどんぶり(限定販売で現在非売品)



♡コーヒースリーブ♡

#テーブルウェア

ヘレンド ヴィクトリアブーケ カップ&ソーサー ペアと タマゴボックス

#ホームパーティー

☆超希少品☆薩摩切子 尚古集成館監修 向付鉢 金赤(切子、江戸切子、薩摩切子)

#アフタヌーンティー

大人気☆HERMES☆エルメス☆パスパス☆マグカップ☆ヒョウ&ウサギ!

#ダイアナ妃

商品の情報 ブランド ウェッジウッド 商品の状態 未使用に近い

ロンドンで購入したのか日本で購入したのか覚えてないのですがいつか使おうと思い保管したまま今に至り袋から出すこともしていませんでした。今回撮影のためカップ1点を出しましたがお写真の通りポットはテープが貼られたままにしました。黒壺印です。長期自宅保管なので「未使用に近い」にしましたが購入時のままの「新品」です。ウェッジウッドは多くのデザインが有りますがこのシリーズデザインでカップ&ソーサ5客とポットがセットになっているものは中古でさえあまり見かけないのでかなり希少なのかもしれません。※交渉welcomeです※暗所で保管していましたので箱の日焼けなどはありません。禁煙、ペットいません。3Nでお願いします。素人なりですがプチプチシートでしっかり梱包してお送りします。Wedgwood with over 250 years of history Among them, this high glove is for Princess Diana Royal blue tones and gold I use it for my rims. It's not too flashy, it's elegant and beautiful. It's a black pot mark.Since it was stored at home, it was marked as "almost unused", but it is "new" as it was at the time of purchase. Wedgwood has many designs.A set of 5 cups and saucers with this design and a pot is a rare item that is hard to find even in second hand. It is stored in a dark place. No tanning on the box. 種類···コーヒーカップ&ソーサー 食器素材···陶磁器形状···丸#テーブルウェア#ホームパーティー#アフタヌーンティー#ダイアナ妃

商品の情報 ブランド ウェッジウッド 商品の状態 未使用に近い

ヘレンド フルーツバスケット パーティートレイ テテアテテセット古川真紀子 スクエア皿&お花と葉っぱのカップ 2客WEDGWOOD & BENTLEY コラボ ポッド エスプレッソカップファイヤーキング③ スヌーピー ヴィンテージ マグカップ マグ ピーナッツ 匿名フランクリン・ポーセリン 限定品 絵皿 5枚 花鳥12ヶ月 野畑直子マイセンブルーオーキッド 一級品モントロー 1800年代前半 黄色リムのシャンソン皿 B専用です。ロイヤルコペンハーゲン未使用 カップアンドソーサー5客セット【図変わり小皿❗️】江戸時代後期 古伊万里 染付 熨斗に宝珠 吉祥図柄 輪花小皿