Peanut Butter Wolf 45 Live: Classic Rap

遂にリリースされたMetallica(メタリカ)の12枚目のNew Album "72 seasons"の限定カラーのアナログ・レコードです。

・限定イエロー・カラー・ヴァイナル2LP仕様

12曲収録

・内側にダイカット加工された見開きジャケット

・バンドのモノクロ写真絵柄のスリーブケース

・折り込み歌詞カードポスター

・MP3ダウンロードカード

Metallica's 12th New Album "72 seasons" released, limited color analog record.

・Limited yellow color vinyl 2LP specification

12 tracks included

- Double-page spread jacket with die-cut processing on the inside

・Sleeve case with black-and-white photo of the band

・ Folded lyric card poster

・MP3 download card

#METALLICA #メタリカ

