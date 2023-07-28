ファッションデザイナー 光触媒　人工観葉植物　ウォールグリーン　フェイクグリーン　トラベルパーム21 植物/観葉植物

#太郎在庫確認一覧

現物販売 ガジュマル パンダガジュマル ③ 曲がり 陶器鉢 受皿付き 人気

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一期一回 コレクション出品❣️Tiffany ぷくぷく 大群生苗 古株 抜き苗



ギラウミニアナ 美株 発根済み 現地球

フラワー、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️

コンパクト極上猫 アガベチタノタ レッドキャットウィーズル



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パキポディウム グラキリス 17 コレクション 塊根植物 パキプス アガベ

採寸は写真のままです‼️

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高さ 210センチ

アガベ チタノタ ノーネーム 中株

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アガベ チタノタ レッドキャットウィーズル

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光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン 黒竹梅入り

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【フェイクグリーン】光触媒加工 ウォールグリーン 人工観葉植物 ディスプレイ



モンステラ根上がり幹上がり大株観葉植物室内



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光触媒の造花は悪い気を浄化してくれるらしいです。（太陽すす光・蛍光灯・可視光など)が当たると、下記のす効果があります。

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52⭐️開花株⭐️【 ダーク クレオパトラ 】【限定1株 未株分け】クリスマスローズ

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クンシラン 君子蘭 佛光 橙花 大株

防汚・防カビ・抗菌抗ウイルス(インフルエンザなど)・花粉シックハウス(ホルムアルデヒド)沢山置いて生活臭の浄化にどうぞ。

Mars Hydro FCE-3000【正規代理店5年保証付き】

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多肉植物アガベ チタノタ フィリグリー 圓葉拇指 特選極上子株 12株同梱



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アガベ ユタエンシスエボリスピナ 現地球 ベアルート株⑥

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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