ご覧いただきありがとうございます♡

※夕方17時~朝10時までコメント返信できません。

※水曜日の商品発送、返信できません。

※画像内の商品説明に記入していない物は撮影時の備品です。

ご注意ください。

【お互いに気持ちの良いお取引の為プロフィール、商品説明をよくお読み頂いてからコメントご購入お願い致します。】

ISSEY MIYAKE PLEATS PLEASE のカットソー☺

カラフルなデザインがオシャレです。

丸首のデザインでデコルテラインが綺麗に見えます。

【状態】使用感あまりなく綺麗な商品。

お写真にてご確認ください。

【サイズ】#3

肩幅:約28㎝ 身幅:約37㎝ 着丈:約52㎝ 袖丈:約56㎝

【カラー】マルチカラー

【品番】PP21‐FK361

【素材】ポリエステル 100%

【※必読お願い致します※】

・素人寸法です。

多少のサイズ違いや汚れなどの見落としがある可能性がございます。

・使用感の感覚には個人差がございます。

商品について質問など受け付けていますのでお気軽にコメント下さい☺

大阪正規店にて購入。

2400050223042 @

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 未使用に近い

