⭐︎即購入可です

CHROME HEARTS パーカー 新品



グラニフ

DesignTshirtsStoregraniph

ドラゴンクエスト

メタルキング

なりきりパーカー

スライム

XLサイズ ユニセックス

新品タグ付き

メタルキングの刺繍がとても可愛いです。

発送時にコンパクトにさせていただきますので

配送時のシワ等はご容赦下さい。

1度だけ試着しておりますのでご了承下さい。

ジャケット コート パーカー

スウェット プルオーバー

トレーナー

ドラクエ

鳥山明

ドラゴンボール

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド デザインティーシャツストアグラニフ 商品の状態 新品、未使用

