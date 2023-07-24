【2022正規激安】 WiMiUS 1080P プロジェクター プロジェクター

WiMiUs プロジェクターです。

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12000lsなので、かなり画質音声機能いいです。

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一度のみ使用し自宅保管しておりました。

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リュック付きなので持ち運びも便利です。

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リモコンがついていなかった為、また保証期間が過ぎていた関係で使用しなくなりました。操作は本体に付いているボタンでできます。

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26000円で購入しましたがリモコンがない為14000円でお譲り致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

WiMiUs プロジェクターです。12000lsなので、かなり画質音声機能いいです。一度のみ使用し自宅保管しておりました。リュック付きなので持ち運びも便利です。リモコンがついていなかった為、また保証期間が過ぎていた関係で使用しなくなりました。操作は本体に付いているボタンでできます。26000円で購入しましたがリモコンがない為14000円でお譲り致します。

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