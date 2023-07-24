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【2022正規激安】 WiMiUS 1080P プロジェクター プロジェクター

商品の説明

WiMiUs プロジェクターです。
【今月限定価格】MITSUBISHI LVP-XD50 プロジェクター
12000lsなので、かなり画質音声機能いいです。
激安早い者勝ち✨プロジェクターEPSON お家時間 オフィス対応
一度のみ使用し自宅保管しておりました。
【ジャンク品】Anker Nebula Vega Portable
リュック付きなので持ち運びも便利です。
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リモコンがついていなかった為、また保証期間が過ぎていた関係で使用しなくなりました。操作は本体に付いているボタンでできます。
EPSON 超単焦点　プロジェクター　EB-536WT 美品　ランプ時間45H
26000円で購入しましたがリモコンがない為14000円でお譲り致します。

WiMiUS 1080P プロジェクター

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WiMiUs プロジェクターです。12000lsなので、かなり画質音声機能いいです。一度のみ使用し自宅保管しておりました。リュック付きなので持ち運びも便利です。リモコンがついていなかった為、また保証期間が過ぎていた関係で使用しなくなりました。操作は本体に付いているボタンでできます。26000円で購入しましたがリモコンがない為14000円でお譲り致します。

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【2022正規激安】 WiMiUS 1080P プロジェクター プロジェクター

54分钟前

【2022正規激安】 WiMiUS 1080P プロジェクター プロジェクター

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WiMiUS プロジェクター 9500ルーメン Bluetooth機能搭載 リアル1080P解像度 4K対応 台形補正 ズーム機能 USB/HDMI/AV/VGA対応 SWITCH/パソコン/IOS/Android/DVDなど接続可能

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