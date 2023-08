iD.1-9-200/649*--

【商品詳細】

■カラー /ブラック

(色は写真の映りなどにより多少の違いはあります)

美品 新品



■サイズ / ②

【平置き寸法】

肩幅 / 55cm

着丈 / 77cm

身幅 / 58cm

袖丈 / 65cm

*若干の誤差はご了承下さい*

■状態

目立った汚れ等少ない状態

■商品説明

*未使用品以外の商品について*

神経質な方はご遠慮下さいませ。

中古でご理解いただける方お願いします!

■購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋/古物市場

〜〜〜〜〜〜〜

取引に関する注意事項

〜〜〜〜〜〜〜

■当店で取り扱いのある商品に関しては正規品・本物を扱っております。

不明な点ご質問などありましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。

■購入後のクレーム対応しかねますので状態や価格など

しっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。

■保管上、または梱包でのシワはご容赦下さい。

■確認は人間がおこなってる為

汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

■商品のデザイン状態には主観を伴い

表現及び受け止め方に個人差がございます。

〜〜〜〜〜〜〜

※返品について

〜〜〜〜〜〜〜

■商品の問題や記載ミスによる返品は対応させていただきますので商品到着後3日以内にご連絡下さい。

(イメージと違う、サイズが合わないなどお客様都合による返品は対応出来ない事もございます)

*上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダイエットブッチャースリムスキン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

iD.1-9-200/649*--【商品詳細】■カラー /ブラック (色は写真の映りなどにより多少の違いはあります)■サイズ / ②【平置き寸法】 肩幅 / 55cm 着丈 / 77cm 身幅 / 58cm 袖丈 / 65cm*若干の誤差はご了承下さい*■状態目立った汚れ等少ない状態■商品説明*未使用品以外の商品について*神経質な方はご遠慮下さいませ。中古でご理解いただける方お願いします!■購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋/古物市場〜〜〜〜〜〜〜取引に関する注意事項〜〜〜〜〜〜〜■当店で取り扱いのある商品に関しては正規品・本物を扱っております。不明な点ご質問などありましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。■購入後のクレーム対応しかねますので状態や価格などしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。■保管上、または梱包でのシワはご容赦下さい。■確認は人間がおこなってる為汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。■商品のデザイン状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。〜〜〜〜〜〜〜※返品について〜〜〜〜〜〜〜■商品の問題や記載ミスによる返品は対応させていただきますので商品到着後3日以内にご連絡下さい。(イメージと違う、サイズが合わないなどお客様都合による返品は対応出来ない事もございます)*上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い致します。

