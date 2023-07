︎【フォトブック】

⚠️限定値下げ⚠️ seventeen セブチ トレカ ラキドロ ジュン HMV

︎✿Al1

BTS Memories 2021 Blu-ray テテトレカ付き 抜けなし

︎✿Face the sun→ep.1〜5、CD4枚

【限定品】SSJYP サナ

︎︎✿your choice →CD2枚、フォトブックはリーダーズ、ヒポチ、ウォヌ、ジュン、ドギョム、ジョンハン、ディノ、バーノン

treasure plush doll ジュンギュ ぬいぐるみ ドール

︎✿attacca→ヒポチ(ミンギュ)

treasure ソウルコン ラキドロ MD ジョンファン

︎✿semicolon→エスクプス、編み物

ファンミニョン Truth or Lie サノク トレカ

︎✿ヘンガレ

BTS SUGA ユンギ 公式トレカセット

⚠️CDはFace the sunの4枚、your choiceの2枚しか付いておりません。その他のCDが必要の際はお付けすること可能ですのでコメント下さい

SEVENTEEN セブチ 公式 HMV アルバム トレカ ジョンハン

参考までに↓

txt fc更新トレカ 2期

Al1のCDはジョシュアです。正しい中盤で止まりやすくなっております。

IVE WAVE ラキドロ トレカ コンプリート 10セット

その他のCDは正常に動作します。

新品 未開封 XG 1st single Tippy Toes CD box

またAl1は表紙に傷があります(写真3枚目参照)

NMIXX ベイ Expergo サノク 公開放送 トレカ

︎✿17Carat→ポスカ13枚(写真2枚目)

ホシ spider トレカ コンプリート



ZB1 ジャンハオ ファイナル 映画観覧特典トレカ ポカ

フォトブックの中は傷、汚れなど特にありませんがポスカの裏など傷があるものがございます。ご了承ください。

BTSジミンパパカフェ限定フード



TXT ボムギュ トレカ ラキドロ ラッキードロー コンプ

【DVD】

SUPERJUNIOR ウニョクトレカ

︎✿svt

NCT DREAM 2018 DREAM SHOWトレカ ジェミン

︎✿ode to you (裏表紙エスクプス)

専用になります(^_^)

︎✿IDEAL CUT

ASTRO 2022 JAPAN The 3rd ASTROADtoJAPAN

︎✿INCOMPLETE(DVD3枚)

SEVENTEEN セブチ エスクプス attacca ヨントン トレカ

︎dvdプレイヤーもお付けします

&TEAM マキ MAKI 韓国 サイン会 トレカ weverse

DVD、DVDプレイヤーは全て正常に動作します。

WAVE ウォニョン 400枚限定ラキドロ SonyMusic



スビン トレカ

気になることなどございましたらお気軽にコメントされてください

2PM ジュノ セット



straykids スキズ THE SOUND会場限定 CD3枚付き コンプ

基本バラ売りはしておりません

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

